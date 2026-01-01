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-10 %
GreenBean PowerArm PA-099 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-099 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-099 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-099 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-099 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-099 держатель шарнирный

GreenBean PowerArm PA-099 держатель шарнирный

GreenBean
Артикул: OLE-0545

GreenBean PowerArm PA-099 –  шарнирный держатель для установки осветительных приборов, отражателей и другого студийного оборудования весом до 3 кг (на максимальном плече). Можно использовать в качестве составляющей части сборной конструкции из зажимов и держателей. Состоит из трех секций спаренных трубок, которые фиксируются винтовыми зажимами через трубчатое соединение. Диаметр трубок – 13 мм, длина каждой секции – 290 мм.

Описание

В нижней базе держателя установлена шпилька диаметром 16 мм с участком шестигранного сечения (для предотвращения прокручивания под нагрузкой) и круглого (для установки на большинство видов зажимов и опор). На верхней базе находится стандартное крепление диаметром 16 мм (5/8 дюйма) для установки оборудования.
 
Технические характеристики:
  • крепление:
    • шестигранный спигот, дюйм – 5/8
    • шпилька диаметр, дюйм – 5/8 (16 мм)
    • длина, мм – 70
  • материал – алюминиевые трубки, зажимы из ABS-пластика
  • цвет – черный
  • количество секций – 3
  • длина секции, мм – 290
  • общая длина устройства, мм – 820 
  • вес, г – 815 

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