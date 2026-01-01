GreenBean PowerArm PA-099 держатель шарнирный

- крепление:
- шестигранный спигот, дюйм – 5/8
- шпилька диаметр, дюйм – 5/8 (16 мм)
- длина, мм – 70
- материал – алюминиевые трубки, зажимы из ABS-пластика
- цвет – черный
- количество секций – 3
- длина секции, мм – 290
- общая длина устройства, мм – 820
- вес, г – 815
Kupo (042) Kupo Baby stand extension – регулируемая телескопическая колонна для осветительного оборудования. Модель выполнена из алюминия, выдерживает повышенные нагрузки эксплуатации. Используется с соединителями, зажимами, стойками и т.д. Удлинительная штанга относится к маленьким, имеет в конструкции 3 колена, разделена на 4 секции. Размер может варьироваться 42 до 127 см. Вес – 0,4 кг.