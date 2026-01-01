GreenBean PowerArm PA-099 держатель шарнирный

Описание

В нижней базе держателя установлена шпилька диаметром 16 мм с участком шестигранного сечения (для предотвращения прокручивания под нагрузкой) и круглого (для установки на большинство видов зажимов и опор). На верхней базе находится стандартное крепление диаметром 16 мм (5/8 дюйма) для установки оборудования.

Технические характеристики: