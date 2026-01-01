Kupo KS-CB05 Midi Ball Head шаровая голова

Арт. MTG-2317

KUPO KS-312B Tethermate for Macbook 15" подставка под ноутбук. Эта стол-подставка под ноутбук разработана специально для профессиональных фотографов и представляет собой подставку для установки ноутбука. С нижней стороны подставки предусмотрен адаптер с внутренней резьбой 1/4” и 3/8”, совместимой со стойками, штативами, зажимами Convi Clamp, кронштейнами Max arm для мгновенной установки на них. Возможна установка дополнительных аксессуаров. Размер 44,5 х 28,7 см