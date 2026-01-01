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Kupo KS-CB05 Midi Ball Head шаровая голова

Kupo KS-CB05 Midi Ball Head шаровая голова

Kupo
Артикул: OLE-1553

KUPO KS-CB05 Midi Ball Head шаровая голова

Шаровая штативная головка c алюминиевым корпусом и прочным шаром позволяет перемещать камеру на 360° по горизонтали и на 90° по вертикали. Головка имеет приемное резьбовое отверстие 3/8" для установки на любой стандартный штатив.

Описание

Kupo KS-CB05 Midi Ball Head шаровая голова

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