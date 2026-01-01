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Fotokvant SB-2290BW стрипбокс 22х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-2290BW стрипбокс 22х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-2290BW стрипбокс 22х90 см с адаптером Bowens

Fotokvant SB-2290BW стрипбокс 22х90 см с адаптером Bowens

Fotokvant
Артикул: DAN-4638

Стрипбокс Fotokvant SB-2290BW, размер - 22х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.

Описание

Размер 22х90 см - стрипбокс для получения равномерного освещения при портретной или крупногабаритной предметной съемки. Свет от данного софтбокса позволяет получить равномерное освещение длинных предметов или людей. Например, часто применяется для равномерной засветки фона, съемки холодильников, кулеров и многих других габаритных предметров, где надо получить продолговатый блик. Нередко используется в паре с таким же стрипом.



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