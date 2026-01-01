Fotokvant SB-2290BW стрипбокс 22х90 см с адаптером Bowens

Размер 22х90 см - стрипбокс для получения равномерного освещения при портретной или крупногабаритной предметной съемки. Свет от данного софтбокса позволяет получить равномерное освещение длинных предметов или людей. Например, часто применяется для равномерной засветки фона, съемки холодильников, кулеров и многих других габаритных предметров, где надо получить продолговатый блик. Нередко используется в паре с таким же стрипом.
QZSD YT03 наклонная штанга с большой нагрузкой для штатива.
Алюминиевая штанга для установки оборудования в горизонтальной плоскости с цанговыми зажимами. Длина - 46 -104 см. Крепежный винт - 3/8". Максимальная нагрузка - 7 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.9 кг.