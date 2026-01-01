Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед

Держатель для телефона Fotokvant SJJ-PH06 (на стойку или велосипед)
Fotokvant SJJ-PH06 — это универсальный металлический держатель для смартфонов, предназначенный для крепления на стойку, штатив, велосипед или любую другую вертикальную/горизонтальную трубу. Он обеспечивает надежную фиксацию устройства в любых условиях — от студийной съемки до активного отдыха.
Основные характеристики
- Тип: Держатель для смартфона.
- Материал: Металл.
- Ширина захвата: 67–95 мм.
- Крепление: На вертикальную или горизонтальную трубу (с возможностью поворота крепежа).
- Защита: Резиновые демпферы для предотвращения царапин на корпусе смартфона или чехле.
Для чего используется
Этот держатель является универсальным решением для крепления смартфона в самых разных ситуациях:
- Студийная съемка: Для использования смартфона в качестве второго монитора или для управления камерой.
- Выездная съемка: Крепление на стойку или штатив для съемки видео.
- Велосипедные поездки: Для использования навигатора или записи треков.
- Домашнее использование: Для фиксации смартфона на стойке при видеозвонках или просмотре контента.
Особенности конструкции
Держатель изготовлен из прочного металла, что обеспечивает надежность и долговечность. Удобный фиксатор позволяет легко затягивать крепление рукой без использования инструментов. Резиновые демпферы защищают смартфон от царапин и обеспечивают плотное прилегание. Возможность поворота крепежа позволяет устанавливать держатель как на вертикальную, так и на горизонтальную трубу.