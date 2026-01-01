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Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед
Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед

Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед

Fotokvant
Артикул: DAN-9812

Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед. Металлический держатель для смартфонов с шириной по короткой стороне от 67 мм до 95 мм. Оснащен удобным фиксатором, позволяющим затягивать его рукой и резиновыми демпферами для сохранности смартфона или его защитного чехла от царапин. Можно крепить как к вертикальной так и горизонтальной трубе, повернув крепеж.

Описание

Держатель для телефона Fotokvant SJJ-PH06 (на стойку или велосипед)

Fotokvant SJJ-PH06 — это универсальный металлический держатель для смартфонов, предназначенный для крепления на стойку, штатив, велосипед или любую другую вертикальную/горизонтальную трубу. Он обеспечивает надежную фиксацию устройства в любых условиях — от студийной съемки до активного отдыха.

Основные характеристики

  • Тип: Держатель для смартфона.
  • Материал: Металл.
  • Ширина захвата: 67–95 мм.
  • Крепление: На вертикальную или горизонтальную трубу (с возможностью поворота крепежа).
  • Защита: Резиновые демпферы для предотвращения царапин на корпусе смартфона или чехле.

Для чего используется

Этот держатель является универсальным решением для крепления смартфона в самых разных ситуациях:

  • Студийная съемка: Для использования смартфона в качестве второго монитора или для управления камерой.
  • Выездная съемка: Крепление на стойку или штатив для съемки видео.
  • Велосипедные поездки: Для использования навигатора или записи треков.
  • Домашнее использование: Для фиксации смартфона на стойке при видеозвонках или просмотре контента.

Особенности конструкции

Держатель изготовлен из прочного металла, что обеспечивает надежность и долговечность. Удобный фиксатор позволяет легко затягивать крепление рукой без использования инструментов. Резиновые демпферы защищают смартфон от царапин и обеспечивают плотное прилегание. Возможность поворота крепежа позволяет устанавливать держатель как на вертикальную, так и на горизонтальную трубу.

Комплектация

  • Держатель Fotokvant SJJ-PH06 — 1 шт.

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