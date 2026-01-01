Fotokvant SJJ-PH06 держатель для телефона на стойку или велосипед

Описание

Держатель для телефона Fotokvant SJJ-PH06 (на стойку или велосипед)

Fotokvant SJJ-PH06 — это универсальный металлический держатель для смартфонов, предназначенный для крепления на стойку, штатив, велосипед или любую другую вертикальную/горизонтальную трубу. Он обеспечивает надежную фиксацию устройства в любых условиях — от студийной съемки до активного отдыха.

Основные характеристики

Тип: Держатель для смартфона.

Держатель для смартфона. Материал: Металл.

Металл. Ширина захвата: 67–95 мм.

67–95 мм. Крепление: На вертикальную или горизонтальную трубу (с возможностью поворота крепежа).

На вертикальную или горизонтальную трубу (с возможностью поворота крепежа). Защита: Резиновые демпферы для предотвращения царапин на корпусе смартфона или чехле.

Для чего используется

Этот держатель является универсальным решением для крепления смартфона в самых разных ситуациях:

Студийная съемка: Для использования смартфона в качестве второго монитора или для управления камерой.

Для использования смартфона в качестве второго монитора или для управления камерой. Выездная съемка: Крепление на стойку или штатив для съемки видео.

Крепление на стойку или штатив для съемки видео. Велосипедные поездки: Для использования навигатора или записи треков.

Для использования навигатора или записи треков. Домашнее использование: Для фиксации смартфона на стойке при видеозвонках или просмотре контента.

Особенности конструкции

Держатель изготовлен из прочного металла, что обеспечивает надежность и долговечность. Удобный фиксатор позволяет легко затягивать крепление рукой без использования инструментов. Резиновые демпферы защищают смартфон от царапин и обеспечивают плотное прилегание. Возможность поворота крепежа позволяет устанавливать держатель как на вертикальную, так и на горизонтальную трубу.