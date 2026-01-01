Артикул: DAN-1254

Fujimi FJG-L100 - L-образная рукоятка с выступом для беззеркальных компактных камер.

Рукоятка способствует более удобному захвату камеры, особенно если на нее установлен тяжелый объектив. На нижней панели рукоятки расположено штативное гнездо и отверстие для крепления ремня. Она может применятся в сочетании со штативом или моноподом.

Внимание! Фотоаппарат, штативная голова и подставка, в комплект не входят.



