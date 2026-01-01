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Fujimi FJG-L100 L-образная рукоятка с выступом для беззеркальных компактных камер
Fujimi FJG-L100 L-образная рукоятка с выступом для беззеркальных компактных камер
Fujimi FJG-L100 L-образная рукоятка с выступом для беззеркальных компактных камер
Fujimi FJG-L100 L-образная рукоятка с выступом для беззеркальных компактных камер
Fujimi FJG-L100 L-образная рукоятка с выступом для беззеркальных компактных камер
Fujimi FJG-L100 L-образная рукоятка с выступом для беззеркальных компактных камер

Fujimi FJG-L100 L-образная рукоятка с выступом для беззеркальных компактных камер

Fujimi
Артикул: DAN-1254

Fujimi FJG-L100 - L-образная рукоятка с выступом для беззеркальных компактных камер.

Рукоятка способствует более удобному захвату камеры, особенно если на нее установлен тяжелый объектив. На нижней панели рукоятки расположено штативное гнездо и отверстие для крепления ремня. Она может применятся в сочетании со штативом или моноподом.

Внимание! Фотоаппарат, штативная голова и подставка, в комплект не входят.


Описание

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • размер, мм - 110х38х79
  • вес, кг - 0,41 

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