Характеристики:
- материал - алюминий
- размер, мм - 110х38х79
- вес, кг - 0,41
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJG-L100 - L-образная рукоятка с выступом для беззеркальных компактных камер.
Рукоятка способствует более удобному захвату камеры, особенно если на нее установлен тяжелый объектив. На нижней панели рукоятки расположено штативное гнездо и отверстие для крепления ремня. Она может применятся в сочетании со штативом или моноподом.
Внимание! Фотоаппарат, штативная голова и подставка, в комплект не входят.
Характеристики:
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