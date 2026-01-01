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Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото

Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото

Fotokvant
Артикул: DAN-4005

Хрустальная призма Fotokvant PRP-004 для спецэффектов.

Способна преломлять и рассеивать свет, создавать блики и отражения, которые можно использовать для получения снимкой с эффектами без необходимости прибегать к фоторедакторам. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 200х30 мм. Вес нетто - 210 гр.

Описание

Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото

Комплектация

Технические характеристики:

  • высота - 200 мм
  • ширина грани - 30 мм

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