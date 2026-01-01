Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото

Фолиевый фильтр Golden Amber 021 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 31,1%, поглощение 0,51%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Хрустальная призма Fotokvant PRP-004 для спецэффектов.
Способна преломлять и рассеивать свет, создавать блики и отражения, которые можно использовать для получения снимкой с эффектами без необходимости прибегать к фоторедакторам. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 200х30 мм. Вес нетто - 210 гр.
Технические характеристики:
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Фолиевый фильтр Golden Amber 021 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 31,1%, поглощение 0,51%. Цена указана за один погонный метр.
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