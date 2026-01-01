Fotokvant RFLH-32 телескопическое крепление 37-62 см

Двухсекционное телескопическое крепление с регулируемой длиной от 37 до 62 см. Позволяет устанавливать аксессуары с резьбовым соединением 3/8". Фиксация длинны осуществляется одним винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка: 0,5 кг.
- Материал: сплав алюминиевый, пластик.
- Минимальная длина: 37 см.
- Максимальнач длина: 62 см.
- Резьба: 3/8".
- Фиксация: с помощью винта.