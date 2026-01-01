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Fotokvant RFLH-32 телескопическое крепление 37-62 см
Fotokvant RFLH-32 телескопическое крепление 37-62 см
Fotokvant RFLH-32 телескопическое крепление 37-62 см
Fotokvant RFLH-32 телескопическое крепление 37-62 см

Fotokvant RFLH-32 телескопическое крепление 37-62 см

Fotokvant
Артикул: DAN-7887

Телескопическое крепление Fotokvant RFLH-32, длина - 37-62 см.

Максимальная нагрузка - 0,5 кг.

Описание

Двухсекционное телескопическое крепление с регулируемой длиной от 37 до 62 см. Позволяет устанавливать аксессуары с резьбовым соединением 3/8". Фиксация длинны осуществляется одним винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка: 0,5 кг.
  • Материал: сплав алюминиевый, пластик.
  • Минимальная длина: 37 см.
  • Максимальнач длина: 62 см.
  • Резьба: 3/8".
  • Фиксация: с помощью винта.

Комплектация

  • Fotokvant RFLH-32 телескопическое крепление 37-62 см - 1 шт.

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