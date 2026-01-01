Fotokvant TSH-150 монопод высотой 150 см

Стул Fotokvant CHM-1 визажиста, низкий. Деревянный стул высотой 97 см. Максимальная нагрузка - 80 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Монопод Fotokvant TSH-150 высотой 150 см.
Четырехсекционный алюминиевый монопод. Предназначен для видео- и фотолюбителей. Подходит для профессионального использования. Модель оснащена специальной петлей на кисть руки, что обеспечивает удобный захват. Крепление камеры винт с резьбой 1/4". Максимальная высота - 150 см.
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Стул Fotokvant CHM-1 визажиста, низкий. Деревянный стул высотой 97 см. Максимальная нагрузка - 80 кг.
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.
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