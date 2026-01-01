Fotokvant TSH-150 монопод высотой 150 см

Арт. DAN-7882

Фон стеклянный Fotokvant GLB-6060-W with bag зеркальный белый, размер - 60х60 см.

Художественный стеклянный фон размером 60х60 см. Толщина фона 5 мм. Изготовлен из закаленного стекла. По бокам и на углах имеет защитные буферы из пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта в виде его отражения. Цвет фона - белый. Для удобства транспортировки и хранения фон поставляется в матерчатой сумке.