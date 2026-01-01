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Fotokvant TSH-150 монопод высотой 150 см
Fotokvant TSH-150 монопод высотой 150 см
Fotokvant TSH-150 монопод высотой 150 см
Fotokvant TSH-150 монопод высотой 150 см
Fotokvant TSH-150 монопод высотой 150 см

Fotokvant TSH-150 монопод высотой 150 см

Fotokvant
Артикул: DAN-7805

Монопод Fotokvant TSH-150 высотой 150 см.

Четырехсекционный алюминиевый монопод. Предназначен для видео- и фотолюбителей. Подходит для профессионального использования. Модель оснащена специальной петлей на кисть руки, что обеспечивает удобный захват. Крепление камеры винт с резьбой 1/4". Максимальная высота - 150 см.

Описание

Fotokvant TSH-150 монопод высотой 150 см

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