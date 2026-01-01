Fotokvant CHM-1 стул визажиста низкий

Fotokvant CHM-1 – низкий стул визажиста (режиссёрский стул)
Fotokvant CHM-1 (артикул NVF-8941) – это низкий стул, предназначенный для визажистов, гримёров, режиссёров и других специалистов съёмочной группы, которым требуется компактное и удобное сиденье на площадке. Невысокая посадка позволяет комфортно работать с моделью на уровне лица или чуть ниже, что особенно важно при нанесении макияжа, укладке волос и других процедурах.
Стул сочетает в себе лёгкость, прочность и устойчивость. Металлический каркас обеспечивает надёжность, а тканевое сиденье – комфорт даже при длительной работе. Компактная конструкция позволяет легко перемещать стул по студии и складывать для хранения.
Назначение и применение
- Работа визажистов и гримёров: удобная посадка на уровне модели для нанесения макияжа.
- Режиссёрская работа: компактное место для наблюдения за съёмочным процессом.
- Студийная работа: использование на фото- и видеосъёмках для отдыха и работы.
- Выездные мероприятия: лёгкая и складная конструкция удобна для транспортировки.
Ключевые особенности
- Низкая посадка: удобная высота для работы с сидячими моделями.
- Деревянный каркас: прочный и надёжный, выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Тканевое сиденье: комфортное, дышащее, не скользит.
- Лёгкий вес: удобно перемещать по студии.
- Складная конструкция: компактное хранение и транспортировка.
- Максимальная нагрузка до 80 кг: подходит для большинства пользователей.
Технические характеристики
- Тип: низкий стул (режиссёрский стул, стул визажиста)
- Бренд: Fotokvant
- Модель: CHM-1
- Максимальная нагрузка: 80 кг
- Высота общая: 90 см
- Высота от пола до подлокотников: 67 см
- Высота от пола до сиденья: 47 см
- Ширина общая: 53 см
- Глубина общая: 40 см
- Высота подлокотников от сиденья ~ 19 см
- Длина подлокотников: 34,5 см
- Ширина спинки: 51 см
- Ширина спинки общая: 55 см
- Материал каркаса: дерево
- Материал сиденья: ткань полиэстер D 600 ПВХ
- Конструкция: складная
- Цвет: чёрный
- Применение: студийная и выездная работа, визаж, режиссура
Как использовать стул
- Разложение: разверните стул и установите на ровную поверхность.
- Использование: сядьте на стул, убедитесь в его устойчивости.
- Складывание: сложите стул для компактного хранения или транспортировки.
- Перемещение: легко переносите стул по студии или на выездные съёмки.
Преимущества использования
- Комфорт: удобная низкая посадка для работы с моделями.
- Надёжность: прочный деревянный каркас и высокая нагрузка.
- Мобильность: лёгкий и складной – удобно брать с собой.
- Универсальность: подходит для визажистов, режиссёров и других специалистов.