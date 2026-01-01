Fotokvant CHM-1 стул визажиста низкий

Описание

Fotokvant CHM-1 – низкий стул визажиста (режиссёрский стул)

Fotokvant CHM-1 (артикул NVF-8941) – это низкий стул, предназначенный для визажистов, гримёров, режиссёров и других специалистов съёмочной группы, которым требуется компактное и удобное сиденье на площадке. Невысокая посадка позволяет комфортно работать с моделью на уровне лица или чуть ниже, что особенно важно при нанесении макияжа, укладке волос и других процедурах.

Стул сочетает в себе лёгкость, прочность и устойчивость. Металлический каркас обеспечивает надёжность, а тканевое сиденье – комфорт даже при длительной работе. Компактная конструкция позволяет легко перемещать стул по студии и складывать для хранения.

Назначение и применение

Работа визажистов и гримёров: удобная посадка на уровне модели для нанесения макияжа.

удобная посадка на уровне модели для нанесения макияжа. Режиссёрская работа: компактное место для наблюдения за съёмочным процессом.

компактное место для наблюдения за съёмочным процессом. Студийная работа: использование на фото- и видеосъёмках для отдыха и работы.

использование на фото- и видеосъёмках для отдыха и работы. Выездные мероприятия: лёгкая и складная конструкция удобна для транспортировки.

Ключевые особенности

Низкая посадка: удобная высота для работы с сидячими моделями.

удобная высота для работы с сидячими моделями. Деревянный каркас: прочный и надёжный, выдерживает интенсивную эксплуатацию.

прочный и надёжный, выдерживает интенсивную эксплуатацию. Тканевое сиденье: комфортное, дышащее, не скользит.

комфортное, дышащее, не скользит. Лёгкий вес: удобно перемещать по студии.

удобно перемещать по студии. Складная конструкция: компактное хранение и транспортировка.

компактное хранение и транспортировка. Максимальная нагрузка до 80 кг: подходит для большинства пользователей.

Технические характеристики

Тип: низкий стул (режиссёрский стул, стул визажиста)

низкий стул (режиссёрский стул, стул визажиста) Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: CHM-1

CHM-1 Максимальная нагрузка: 80 кг

80 кг Высота общая : 90 см

: 90 см Высота от пола до подлокотников : 67 см

: 67 см Высота от пола до сиденья: 47 см

47 см Ширина общая: 53 см

53 см Глубина общая: 40 см

40 см Высота подлокотников от сиденья ~ 19 см

~ 19 см Длина подлокотников: 34,5 см

34,5 см Ширина спинки: 51 см

51 см Ширина спинки общая : 55 см

: 55 см Материал каркаса: дерево

дерево Материал сиденья: ткань полиэстер D 600 ПВХ

ткань полиэстер D 600 ПВХ Конструкция: складная

складная Цвет: чёрный

чёрный Применение: студийная и выездная работа, визаж, режиссура

Как использовать стул

Разложение: разверните стул и установите на ровную поверхность. Использование: сядьте на стул, убедитесь в его устойчивости. Складывание: сложите стул для компактного хранения или транспортировки. Перемещение: легко переносите стул по студии или на выездные съёмки.

Преимущества использования