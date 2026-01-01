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Fotokvant CHM-1 стул визажиста низкий
Fotokvant CHM-1 стул визажиста низкий
Fotokvant CHM-1 стул визажиста низкий

Fotokvant CHM-1 стул визажиста низкий

Fotokvant
Артикул: DAN-7843

Стул Fotokvant CHM-1 визажиста, низкий. Деревянный стул высотой 97 см. Максимальная нагрузка - 80 кг.

Описание

Fotokvant CHM-1 – низкий стул визажиста (режиссёрский стул)

Fotokvant CHM-1 (артикул NVF-8941) – это низкий стул, предназначенный для визажистов, гримёров, режиссёров и других специалистов съёмочной группы, которым требуется компактное и удобное сиденье на площадке. Невысокая посадка позволяет комфортно работать с моделью на уровне лица или чуть ниже, что особенно важно при нанесении макияжа, укладке волос и других процедурах.

Стул сочетает в себе лёгкость, прочность и устойчивость. Металлический каркас обеспечивает надёжность, а тканевое сиденье – комфорт даже при длительной работе. Компактная конструкция позволяет легко перемещать стул по студии и складывать для хранения.

Назначение и применение

  • Работа визажистов и гримёров: удобная посадка на уровне модели для нанесения макияжа.
  • Режиссёрская работа: компактное место для наблюдения за съёмочным процессом.
  • Студийная работа: использование на фото- и видеосъёмках для отдыха и работы.
  • Выездные мероприятия: лёгкая и складная конструкция удобна для транспортировки.

Ключевые особенности

  • Низкая посадка: удобная высота для работы с сидячими моделями.
  • Деревянный каркас: прочный и надёжный, выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Тканевое сиденье: комфортное, дышащее, не скользит.
  • Лёгкий вес: удобно перемещать по студии.
  • Складная конструкция: компактное хранение и транспортировка.
  • Максимальная нагрузка до 80 кг: подходит для большинства пользователей.

Технические характеристики

  • Тип: низкий стул (режиссёрский стул, стул визажиста)
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: CHM-1
  • Максимальная нагрузка: 80 кг
  • Высота общая: 90 см
  • Высота от пола до подлокотников: 67 см
  • Высота от пола до сиденья: 47 см
  • Ширина общая: 53 см
  • Глубина общая: 40 см
  • Высота подлокотников от сиденья ~ 19 см
  • Длина подлокотников: 34,5 см
  • Ширина спинки: 51 см
  • Ширина спинки общая: 55 см
  • Материал каркаса: дерево
  • Материал сиденья: ткань полиэстер D 600 ПВХ
  • Конструкция: складная
  • Цвет: чёрный
  • Применение: студийная и выездная работа, визаж, режиссура

Как использовать стул

  1. Разложение: разверните стул и установите на ровную поверхность.
  2. Использование: сядьте на стул, убедитесь в его устойчивости.
  3. Складывание: сложите стул для компактного хранения или транспортировки.
  4. Перемещение: легко переносите стул по студии или на выездные съёмки.

Преимущества использования

  • Комфорт: удобная низкая посадка для работы с моделями.
  • Надёжность: прочный деревянный каркас и высокая нагрузка.
  • Мобильность: лёгкий и складной – удобно брать с собой.
  • Универсальность: подходит для визажистов, режиссёров и других специалистов.

Комплектация

  • Стул визажиста Fotokvant CHM-1 – 1 шт.

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