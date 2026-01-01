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Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м

Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м

Fotokvant
Артикул: DAN-7914

Студийный тейп Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape черный.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 27 м. Цвет - черный.

Описание

Студийный тейп Fotokvant GP-5027 Black (гафферная лента)

Fotokvant GP-5027 Black — это профессиональная гафферная лента Gaffer tape (тейп) на тканевой основе, предназначенная для широкого спектра задач в фото- и видеостудиях. Она обеспечивает надежную фиксацию, устойчива к влаге и высоким температурам, а главное — не оставляет следов на поверхностях после снятия. Это делает её незаменимым инструментом для организации рабочего пространства.

Характеристики

  • Ширина: 50 мм.
  • Длина: 27 метров.
  • Цвет: Черный.
  • Основа: Тканевая.
  • Особенности: Устойчива к влаге, прочная, не оставляет следов.

20 применений студийного тейпа

Этот тейп — настоящий «помощник» на съемочной площадке. Вот лишь 20 способов его использования:

  1. Крепление фонов: Надежно фиксирует тканевые и бумажные фоны на перекладинах или стенах.
  2. Крепление бумажных фонов к стене: Для съемок без системы "ворота".
  3. Фиксация кабелей: Крепит кабели питания и синхронизации к полу или стойкам, предотвращая спотыкание. Для аккуратного вида и безопасности.
  4. Временный ремонт: Быстрое решение для фиксации разорванных фонов, упаковки или других повреждений.
  5. Крепление отражателей: Фиксирует небольшие отражатели или карты на стойках или других конструкциях.
  6. Маркировка оборудования: Подписывает стойки, головки или другое оборудование для быстрой идентификации.
  7. Создание теневых зон: Крепит флаги или куски картона для формирования световых акцентов.
  8. Фиксация диффузоров: Крепит рассеивающие ткани или листы к осветителям, фрострамам или окнам.
  9. Временное крепление светофильтров: Для закрепления гелей на шторках осветителях.
  10. Временная маркировка на полу: Отмечает точки для позиционирования модели или предмета.
  11. Создание масок для объективов: Для специальных световых эффектов (с осторожностью).
  12. Закрепление замков на стойках: Для предотвращения самопроизвольного складывания.
  13. Крепление заметок и распечаток: Для съемочного плана или контактных листов.
  14. Фиксация мелких аксессуаров: Для временного крепления клипс, креплений и т.д.
  15. Устранение скрипов и люфтов: Для временной фиксации соединений на оборудовании.
  16. Пометка объектов для фокус-стэкинга: Для автоматизации обработки.
  17. Создание направляющих для света: Для организации световых потоков.
  18. Быстрое закрепление дистанционного спуска: К стойке или другой поверхности.
  19. Крепление микрофонов: Крепление петличных микрофонов к одежде или другим поверхностям

Почему гафферная лента?

В отличие от обычного скотча, гафферный тейп не оставляет липкого следа, легко рвется руками, но при этом обладает высокой прочностью на разрыв. Он незаменим на площадке, где нужно быстро и надежно что-то закрепить, не повредив поверхности и оборудование.

Комплектация

Черный тканевый тейп шириной 50 мм и длиной 27 метров.

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