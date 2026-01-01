Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м

Описание

Студийный тейп Fotokvant GP-5027 Black (гафферная лента)

Fotokvant GP-5027 Black — это профессиональная гафферная лента Gaffer tape (тейп) на тканевой основе, предназначенная для широкого спектра задач в фото- и видеостудиях. Она обеспечивает надежную фиксацию, устойчива к влаге и высоким температурам, а главное — не оставляет следов на поверхностях после снятия. Это делает её незаменимым инструментом для организации рабочего пространства.

Характеристики

Ширина: 50 мм.

50 мм. Длина: 27 метров.

27 метров. Цвет: Черный.

Черный. Основа: Тканевая.

Тканевая. Особенности: Устойчива к влаге, прочная, не оставляет следов.

20 применений студийного тейпа

Этот тейп — настоящий «помощник» на съемочной площадке. Вот лишь 20 способов его использования:

Крепление фонов: Надежно фиксирует тканевые и бумажные фоны на перекладинах или стенах. Крепление бумажных фонов к стене: Для съемок без системы "ворота". Фиксация кабелей: Крепит кабели питания и синхронизации к полу или стойкам, предотвращая спотыкание. Для аккуратного вида и безопасности. Временный ремонт: Быстрое решение для фиксации разорванных фонов, упаковки или других повреждений. Крепление отражателей: Фиксирует небольшие отражатели или карты на стойках или других конструкциях. Маркировка оборудования: Подписывает стойки, головки или другое оборудование для быстрой идентификации. Создание теневых зон: Крепит флаги или куски картона для формирования световых акцентов. Фиксация диффузоров: Крепит рассеивающие ткани или листы к осветителям, фрострамам или окнам. Временное крепление светофильтров: Для закрепления гелей на шторках осветителях. Временная маркировка на полу: Отмечает точки для позиционирования модели или предмета. Создание масок для объективов: Для специальных световых эффектов (с осторожностью). Закрепление замков на стойках: Для предотвращения самопроизвольного складывания. Крепление заметок и распечаток: Для съемочного плана или контактных листов. Фиксация мелких аксессуаров: Для временного крепления клипс, креплений и т.д. Устранение скрипов и люфтов: Для временной фиксации соединений на оборудовании. Пометка объектов для фокус-стэкинга: Для автоматизации обработки. Создание направляющих для света: Для организации световых потоков. Быстрое закрепление дистанционного спуска: К стойке или другой поверхности. Крепление микрофонов: Крепление петличных микрофонов к одежде или другим поверхностям

Почему гафферная лента?

В отличие от обычного скотча, гафферный тейп не оставляет липкого следа, легко рвется руками, но при этом обладает высокой прочностью на разрыв. Он незаменим на площадке, где нужно быстро и надежно что-то закрепить, не повредив поверхности и оборудование.