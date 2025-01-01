Зажим Falcon Eyes CL-35S с поворотной головкой.
Используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем. Также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4". Вес - 300 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RMU-1 – поворотная муфта для установки перекладины на студийные стойки.
Позволяет регулировать угол наклона перекладины. Устанавливается на стандартный адаптер 16 мм. Для крепления оборудования предусмотрено четыре посадочных места диаметрами 19,22,25 и 28 мм. Материал – АВС-пластик. Вес, г – 223.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Зажим Falcon Eyes CL-35S с поворотной головкой.
Используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем. Также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4". Вес - 300 грамм.
Fotokvant P100 – быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу, имеет двухступенчатую систему Quick Release.
Изготовлен из алюминия. Снизу предусмотрена стандартная резьба 3/8" (мама) + установленный переходник 1/4" (мама). На верхней части имеется винт 1/4" (папа), обеспечивающий совместимость с большинством современных камер.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 1,6х2,1 м. Коричневый фон хорошо работает для съемок моделей, так как идеально сочетается с кожей. Так же для придания снимку теплого осеннего настроения.
Fujimi FT38S – компактный и легкий штатив с шаровой головой серии S для DSLR и видео камер.
Наилучший выбор для съемки на природе или в путешествии. Максимальная нагрузка, кг – 4. Вес, кг – 1,4.
Fotokvant RHR-180 - телескопический складной студийный держатель. Предназначен для установки лайт-дисков от 60 до 180 см.
Держатель крепится к любой студийной стойке, который имеет шпильку диаметром 5/8". Оснащен универсальным шарниром, который позволяет закрепить отражатель практически под любым углом. С успехом может заменить ассистента на съемочной площадке. Модель изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, имеет стабильную и прочную конструкцию. Вес - 0,9 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen