Fotokvant RMU-1 поворотная муфта для установки перекладины
Fotokvant
Артикул: NVF-6819

Fotokvant RMU-1 – поворотная муфта для установки перекладины на студийные стойки.

Позволяет регулировать угол наклона перекладины. Устанавливается на стандартный адаптер 16 мм. Для крепления оборудования предусмотрено четыре посадочных места диаметрами 19,22,25 и 28 мм. Материал – АВС-пластик. Вес, г – 223.

Описание

Fotokvant RMU-1 поворотная муфта для установки перекладины

