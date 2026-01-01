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Fotokvant (840187) PBT-6060-M пластиковый фон с рисунком мрамор
Fotokvant (840187) PBT-6060-M пластиковый фон с рисунком мрамор
Fotokvant (840187) PBT-6060-M пластиковый фон с рисунком мрамор

Fotokvant (840187) PBT-6060-M пластиковый фон с рисунком мрамор

Fotokvant
Артикул: MTG-3272

Fotokvant (840187) PBT-6060-M пластиковый фон с рисунком мрамор. Художественный пластиковый фон размером 60х60 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует текстуру и внешний вид мрамора.

Описание

Для установки вертикального крепления второго фона к данному, рекомендуем использовать уголки Fotokvant RAC-P

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