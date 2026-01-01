images
images
images
images
images
Godox X2T-P TTL пульт-радиосинхронизатор для Pentax
Godox X2T-P TTL пульт-радиосинхронизатор для Pentax
Godox X2T-P TTL пульт-радиосинхронизатор для Pentax
Godox X2T-P TTL пульт-радиосинхронизатор для Pentax
Godox X2T-P TTL пульт-радиосинхронизатор для Pentax

Godox X2T-P TTL пульт-радиосинхронизатор для Pentax

Godox
Артикул: DAN-5734

Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-P TTL, для Pentax.

Радиосинхронизатор с функцией дистанционного управления. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X. Предназначен для синхронизации работы затвора фотокамер Pentax TTL со студийными или накамерными вспышками Godox, а также для управления режимами оригинальных вспышек Pentax (совместно с приемником X1R-P).

Описание

Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи кнопок, расположенных на корпусе. Сверху находятся кнопки для быстрой настройки групп и тестовая кнопка, а на лицевой части - функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления.

С помощью радиосинхронизатора можно управлять такими функциями вспышки, как режимы, мощность, пилотный свет, высокоскоростная синхронизация 1/8000 сек, срабатывание по передней или задней шторке, включение и выключение звукового сигнала вспышек Godox и др.

Установленные настройки отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее с яркой подсветкой, которая автоматически включается при нажатии кнопок и гаснет если устройство не используется в течение 10 секунд. Если устройство не используется в течение минуты, оно запоминает последние установленные настройки и уходит в спящий режим. Для экономии заряда батареи подсветку дисплея можно отключить.

Радиосинхронизатор устанавливается в башмак фотокамеры и фиксируется с помощью системы быстрой блокировки. Такое крепление гарантирует, что прибор остается надежно закрепленным.

Питание радиосинхронизатора осуществляется от 2 батарей размера АА.

Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора.

Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3,5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика.

Характеристики:

  • совместимые фотокамеры - Pentax TTL, камеры с разъемом PC sync
  • совместимые мобильные устройства - iPhone или Android-устройства
  • питание - 2 батареи размера АА
  • управление экспозицией - TTL
  • ручной режим вспышки - да
  • режим стробоскопа - да
  • высокоскоростная синхронизация - да
  • синхронизация по второй шторке - да
  • компенсация экспозиции вспышки - ±3 ступени при шаге 1/3
  • блокировка экспозиции вспышки - да
  • вспомогательный луч автофокуса - да
  • пилотная лампа - да
  • звуковой сигнал - да
  • беспроводное управление затвором камеры - через синхроразъем приемника X1R
  • обновление прошивки - через USB разъем typ С
  • встроенный модуль радиоуправления - 2,4G
  • режим модуляции - MSK
  • диапазон радиоканала управления - 2413,0-2464,5 МГц
  • количество каналов связи - 32
  • количество групп - 5
  • размер - 70х70х58 мм
  • размеры упаковки - 115х110х70 мм
  • вес - 95 г
  • вес с упаковкой - 175 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes FEA-OBII 18 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 18 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 18 BW октобокс
Арт. DAN-8854
Falcon Eyes FEA-OBII 18 BW октобокс
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 10 ч

Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 18 BW – новый световой восьмиугольный модификатор-софтбокс Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Диаметр 180 см

-10 %7 390 ₽
6 650 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Арт. MTG-3103
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 15 ч

Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов. Двухсекционная телескопическая перекладина для крепления фона или отражателя. Минимальная длина - 54 см, максимальная длина - 125 см. Устанавливается на студийную стойку с размером шпигота 5/8" (16 мм) или с помощью переходника (входит в комплект) на штатив. Имеет два зажима, шпигот - 16 мм с резьбой 1/4". Секции изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 16, 19 мм. Вес - 0,5 кг.

-10.28 %2 140 ₽
1 920 ₽
В корзину
Хит
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Арт. FTR-567
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Наличие
более 10 шт

Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.

1 200 ₽
В корзину
Grifon KU-16 S-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см
Grifon KU-16 S-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см
Grifon KU-16 S-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см
Арт. DAN-5622
Grifon KU-16 S-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см
Наличие
более 10 шт

Быстрораскладной параболический софтбокс Grifon KU-16 S-90, диаметр - 90 см.

Параболический софтбокс (октобокс),  уникальная форма которого позволяет создавать более глубокое, объемное и направленное освещение. Модификатор имеет 16 спиц которые обеспечивают ровное круглое натяжение и формирование ровного светового пятна. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели. Байонет - Bowens. Диаметр - 90 см.

8 690 ₽
В корзину
-11 %
Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Арт. NVF-9653
Fotokvant CLE-02BLUE резиновая груша для очистки матрицы и оптики
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 12 ч

Fotokvant CLE-02BLUE - резиновая груша для чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Длина - 14 см.

-11.36 %440 ₽
390 ₽
В корзину

Видео

Обзор 5 самых удивительных камер в мире
Обзор 5 самых удивительных камер в мире
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
ФОТОФОРУМ 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть 2
ФОТОФОРУМ 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть 2
Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.