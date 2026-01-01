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Grifon KU-16 S-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см
Grifon KU-16 S-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см
Grifon KU-16 S-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см
Grifon KU-16 S-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см
Grifon KU-16 S-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см
Grifon KU-16 S-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см
Grifon KU-16 S-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см

Grifon KU-16 S-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см

Grifon
Артикул: DAN-5622

Быстрораскладной параболический софтбокс Grifon KU-16 S-90, диаметр - 90 см.

Параболический софтбокс (октобокс),  уникальная форма которого позволяет создавать более глубокое, объемное и направленное освещение. Модификатор имеет 16 спиц которые обеспечивают ровное круглое натяжение и формирование ровного светового пятна. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая. Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволит подготовить софтбокс для съемки за считанные секунды. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели. Байонет - Bowens. Диаметр - 90 см.

Описание

Grifon KU-16 S-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см

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Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 17 ч

Стойка QZSD LS-32-3, легкая. 

Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 94 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 265 см. Минимальная рабочая высота - 105 см. Максимальная нагрузка - 6 кг.

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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