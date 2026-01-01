Grifon KU-16 S-90 быстрораскладной параболический софтбокс 90см

Арт. DAN-5900

до конца распродажи 3 дн, 17 ч

Стойка QZSD LS-32-3, легкая.

Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 94 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 265 см. Минимальная рабочая высота - 105 см. Максимальная нагрузка - 6 кг.