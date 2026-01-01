Описание

Fotokvant CLE-02BLUE – резиновая груша для очистки матрицы и оптики

Fotokvant CLE-02BLUE (артикул NVF-9653) – это резиновая груша для ультраточной очистки матрицы фотоаппарата, оптических поверхностей объективов, фильтров и других чувствительных деталей. Груша подаёт мощный направленный поток воздуха, позволяя эффективно удалять пыль, мелкие частицы и ворсинки без контакта с поверхностью.

Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, которая не оставляет частиц на руках и окружающих предметах. Синий цвет делает её заметной на рабочем столе и в сумке. Компактный размер позволяет всегда иметь её под рукой.

Назначение и применение

Очистка матрицы: безопасное удаление пыли с сенсора камеры.

безопасное удаление пыли с сенсора камеры. Чистка объективов: удаление пыли с передних и задних линз.

удаление пыли с передних и задних линз. Уход за фильтрами: очистка светофильтров от мелких частиц.

очистка светофильтров от мелких частиц. Работа с оптикой: для видоискателей, микроскопов, биноклей.

Ключевые особенности

Мощный воздушный поток: эффективное удаление пыли и частиц.

эффективное удаление пыли и частиц. Бесконтактная очистка: безопасна для чувствительных поверхностей.

безопасна для чувствительных поверхностей. Экологически чистая резина: не оставляет частиц на руках.

не оставляет частиц на руках. Синий цвет: легко заметить в сумке или на столе.

легко заметить в сумке или на столе. Компактный размер: удобно хранить и использовать.

удобно хранить и использовать. Многоразовое использование: долговечный и надёжный инструмент.

Технические характеристики

Тип: резиновая груша для очистки

резиновая груша для очистки Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: CLE-02BLUE

CLE-02BLUE Цвет: синий

синий Материал: экологически чистая резина

экологически чистая резина Применение: матрица, оптика, фильтры

Как использовать грушу

Подготовка: убедитесь, что груша чистая и сухая. Направление: направьте носик груши на очищаемую поверхность (не касаясь её). Подача воздуха: сожмите грушу для мощного выброса воздуха. Повторение: при необходимости повторите процедуру. Очистка груши: при загрязнении промойте грушу водой и высушите.

Преимущества использования

Безопасность: бесконтактная очистка не повреждает поверхности.

бесконтактная очистка не повреждает поверхности. Эффективность: мощный поток воздуха удаляет даже мелкие частицы.

мощный поток воздуха удаляет даже мелкие частицы. Универсальность: подходит для матриц, объективов, фильтров и другой оптики.

подходит для матриц, объективов, фильтров и другой оптики. Долговечность: резиновый корпус не теряет свойств со временем.

Совместимость с аксессуарами

Камеры: для очистки матрицы и видоискателя.

для очистки матрицы и видоискателя. Объективы: для удаления пыли с линз.

для удаления пыли с линз. Фильтры: для очистки светофильтров.

Уход и хранение