В интернет-магазине Фотогора продаются современные радиосинхронизаторы TTL, позволяющие управлять работой вспышки и камеры автоматически. Мы собрали в каталоге оптимальные по соотношению функций и цены модели.

Синхронизаторы с TTL, как и мануальные радиоустройства, состоят из приемника и передатчика

Отличие их в передаче и сигнала на срабатывание вспышки, и данных о нужной мощности и других характеристиках для работы в определенном режиме. Функция TTL помогает внешнему световому источнику работать так, как если бы он был установлен непосредственно в горячий башмак камеры.

Такие радиосинхронизаторы:

  • позволяют фотографу эффективно работать без прямой видимости вспышки и камеры;
  • дают возможность удалять вспышки и камеры на значительное расстояние (например, 100 м) и снимать при ярком свете;
  • могут функционировать в высокоскоростном режиме FP, управлять группой вспышек, назначать каждой их них свою мощность и т.д.

Устройства с TTL нужны, главным образом, для накамерного света, но есть ряд моноблоков, которые к ним подключаются. Радиосинхронизаторы этого типа незаменимы там, где нужно фотографировать без предварительной подготовки и в условиях очень быстрой смены освещения. Наглядный пример - работа на торжествах или репортажная съемка. С синхронизаторами фотограф доверяет переустановку экспозиции автоматике и сильно экономит время.

На сайте магазина Фотогора можно выбрать оборудование для камер и вспышек практически всех ведущих брендов

Мы предлагаем комплекты синхронизации с поддержкой E-TTL, дополнительные приемники к радиосинхронизаторам, передатчики для вспышек с отдельными кнопками для каждой из групп, кабели, ПДУ, адаптеры и другие аксессуары. Наши консультанты расскажут о возможностях оборудования и помогут выбрать лучшую модель для вашей камеры и стиля съемки.

 

Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Арт. NVF-726
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Наличие
Москва: более 10 шт

Дополнительный приемник к радиосинхронизатору Phottix Odin для вспышек Canon, с помощью которого появляется возможность поджигать TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек.

Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.

2 300 ₽
В корзину
Grifon Xpro-S TTL радиосинхронизатор для Sony
Grifon Xpro-S TTL радиосинхронизатор для Sony
Арт. DAN-6107
Grifon Xpro-S TTL радиосинхронизатор для Sony
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon Xpro-S TTL радиосинхронизатор для Sony. Совместим с системой беспроводной синхронизации Grifon X. Может использоваться для синхронизации затвора фотокамеры, студийной вспышки или накамерной вспышки, а также для управления оригинальными вспышками Sony в сочетании с приемником X1R-S

7 480 ₽
В корзину
-20 %
Godox XproII O для Olympus/Panasonic пульт-радиосинхронизатор
Арт. OLE-1892
Godox XproII O для Olympus/Panasonic пульт-радиосинхронизатор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox XproII O для Olympus/Panasonic пульт-радиосинхронизатор

Пульт-радиосинхронизатор для Olympus или Panasonic поддерживает автоматический режим TTL, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с.  Оснащен большим ЖК-экраном с интуитивно понятным дисплеем. Дистанция 100 м, частота 2,4 ГГц, 32 канала, 5-16 групп. Функция сканирования для автоматического поиска свободного канала.

-20 %12 790 ₽
10 230 ₽
В корзину
Nissin Commander Air 1 Nikon радиотансмиттер
Арт. NVF-5820
Nissin Commander Air 1 Nikon радиотансмиттер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Nissin Commander Air 1 Nikon – представляет собой компактное устройство, которое устанавливается в разъем горячий башмак на камере. Благодаря полной поддержке фирменной TTL-системы Nikon, он передает на совместимые вспышки все команды управления от камеры в автоматическом режиме. 

3 490 ₽
В корзину
PocketWizard FlexTT5 + MiniTT1 комплект радиосинхронизаторов TTL для Canon
Арт. FTR-842
PocketWizard FlexTT5 + MiniTT1 комплект радиосинхронизаторов TTL для Canon
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Комплект из двух радиосинхронизаторов PocketWizard FlexTT5 и PocketWizard MiniTT1 для системы Canon. Представляет из себя набор радиосинхронизаторов, готовый к работе как с накамерными вспышками, так и со студийными импульсными осветителями.  Комплект может работать по 35 каналам с цифровым кодированием на расстоянии до 240 метров.

30 280 ₽
В корзину
PocketWizard FlexTT5 + MiniTT1 комплект радиосинхронизаторов TTL для Nikon
Арт. FTR-846
PocketWizard FlexTT5 + MiniTT1 комплект радиосинхронизаторов TTL для Nikon
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Комплект из двух радиосинхронизаторов PocketWizard FlexTT5 и PocketWizard MiniTT1 для системы Nikon. Представляет из себя набор радиосинхронизаторов, готовый к работе как с накамерными вспышками, так и со студийными импульсными осветителями.  Комплект может работать по 35 каналам с цифровым кодированием на расстоянии до 240 метров.

29 180 ₽
В корзину
Profoto (901040) Air Remote TTL-N пульт синхронизации и управления Profoto для Nikon
Арт. NVF-2170
Profoto (901040) Air Remote TTL-N пульт синхронизации и управления Profoto для Nikon
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Радиосинхронизатор Profoto для камер Nikon, позволяющий использовать систему Profoto B1 с поддержкой TTL

39 490 ₽
В корзину
PocketWizard FlexTT5 для Canon радиосинхронизатор TTL
Арт. FTR-840
PocketWizard FlexTT5 для Canon радиосинхронизатор TTL
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

PocketWizard FlexTT5 трансиверный радиосинхронизатор TTL для устройств Canon. FlexTT5 является также приемопередатчиком для ручного управления спуском и работает со всеми каналами MultiMAX, поддерживая многие его функции.

15 790 ₽
В корзину
PocketWizard FlexTT5 для Nikon радиосинхронизатор TTL
Арт. FTR-844
PocketWizard FlexTT5 для Nikon радиосинхронизатор TTL
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

PocketWizard FlexTT5 для Nikon – трансиверный радиосинхронизатор TTL для устройств Nikon. FlexTT5 является также приемопередатчиком для ручного управления спуском и работает со всеми каналами MultiMAX, поддерживая многие его функции.

15 790 ₽
В корзину
PocketWizard MiniTT1 для Nikon радиотрансмиттер
Арт. FTR-845
PocketWizard MiniTT1 для Nikon радиотрансмиттер
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

TTL-радиотрансмиттер для системы радиосинхронизации PocketWizard для Nikon. Может использоваться для синхронизации вспышек с камерами Nikon в манульном режиме или режиме TTL. А также для синхронизации камеры со студийными приборами. Комплект работает по 35 каналам с цифровым кодированием на расстоянии до 240 метров.

14 290 ₽
В корзину
PocketWizard PW-AC3-C модуль управления AC3 для Canon
Арт. FTR-843
PocketWizard PW-AC3-C модуль управления AC3 для Canon
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

PocketWizard PW-AC3-C – универсальное устройство, предназначеное для контроля оборудования. Позволяет использовать до 35 каналов на 5 частотах. Максимальное рабочее расстояние – 240 метров при синхронизации вспышек с поддержкой функций TTL и 365 метров при дистанционном запуске вспышек или камер без поддержки функций TTL.

4 980 ₽
В корзину
PocketWizard FlexTT6 PW-FLEX-TT6-C-CE радиосинхронизатор для Canon
PocketWizard FlexTT6 PW-FLEX-TT6-C-CE радиосинхронизатор для Canon
PocketWizard FlexTT6 PW-FLEX-TT6-C-CE радиосинхронизатор для Canon
Арт. DAN-1496
PocketWizard FlexTT6 PW-FLEX-TT6-C-CE радиосинхронизатор для Canon
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Трансивер (приемник и передатчик) PocketWizard FlexTT6 для камер Canon.

18 040 ₽
В корзину
Profoto (901047) Air Remote TTL-F радиосинхронизатор для Fuji
Profoto (901047) Air Remote TTL-F радиосинхронизатор для Fuji
Profoto (901047) Air Remote TTL-F радиосинхронизатор для Fuji
Арт. DAN-1999
Profoto (901047) Air Remote TTL-F радиосинхронизатор для Fuji
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto Air Remote TTL-F (901047) радиосинхронизатор для Fuji устанавливается на горячий башмак камеры.

Поддерживает режим TTL. При переключении из режима TTL в ручной режим, сохраняются все настройки. Высокоскоростная синхронизация Profoto (HSS) при выдержке до 1/8000 с. HSS позволяет управлять и настраивать свет при дневном освещении и получать четкие снимки.

39 490 ₽
В корзину
-20 %
Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Арт. DAN-5732
Godox X2T-C TTL пульт-радиосинхронизатор для Canon
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon.

Радиосинхронизатор с функцией дистанционного управления. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X. Предназначен для синхронизации работы затвора фотокамер Canon со студийными или накамерными вспышками Godox, а также для управления режимами оригинальных вспышек Canon (совместно с приемником X1R-C).

-20 %9 190 ₽
7 350 ₽
В корзину
-20 %
Godox X2T-O TTL пульт-радиосинхронизатор для Olympus/Panasonic
Godox X2T-O TTL пульт-радиосинхронизатор для Olympus/Panasonic
Godox X2T-O TTL пульт-радиосинхронизатор для Olympus/Panasonic
Арт. DAN-5733
Godox X2T-O TTL пульт-радиосинхронизатор для Olympus/Panasonic
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-O TTL, для Olympus/Panasonic.

Радиосинхронизатор с функцией дистанционного управления. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X. Предназначен для синхронизации работы затвора фотокамер Olympus TTL со студийными или накамерными вспышками Godox, а также для управления режимами оригинальных вспышек Olympus (совместно с приемником X1R-O).

-20 %7 790 ₽
6 230 ₽
В корзину
-20 %
Godox X2T-P TTL пульт-радиосинхронизатор для Pentax
Godox X2T-P TTL пульт-радиосинхронизатор для Pentax
Godox X2T-P TTL пульт-радиосинхронизатор для Pentax
Арт. DAN-5734
Godox X2T-P TTL пульт-радиосинхронизатор для Pentax
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-P TTL, для Pentax.

Радиосинхронизатор с функцией дистанционного управления. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X. Предназначен для синхронизации работы затвора фотокамер Pentax TTL со студийными или накамерными вспышками Godox, а также для управления режимами оригинальных вспышек Pentax (совместно с приемником X1R-P).

-20 %7 490 ₽
5 990 ₽
В корзину
-20 %
Godox X1R-N TTL приемник для Nikon
Godox X1R-N TTL приемник для Nikon
Godox X1R-N TTL приемник для Nikon
Арт. DAN-9554
Godox X1R-N TTL приемник для Nikon
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Приемник-радиосинхронизатор для управления режимами работы оригинальных накамерных вспышек Nikon, а также других вспышек, не имеющих встроенной системы беспроводной синхронизации Godox X. ЖК-дисплей с подсветкой. 32 канала, 5 групп, режим TTL. Подключение вспышки через синхрокабель или «горячий башмак»

Благодаря совместимости протокола E-TTL поддерживается высокоскоростная синхронизация HSS 1/8000 с, компенсация экспозиции вспышки FEC / FEB (± 3 ступени) и блокировка экспозиции вспышки FEL. Приемник помогает задавать режимы срабатывания вспышки (ETTL / Ручной режим), устанавливать задержку срабатывания, настраивать угол свечения вспышки (зум).

-20 %5 190 ₽
4 150 ₽
В корзину
-20 %
Godox XproII F для Fujifilm пульт-радиосинхронизатор
Арт. OLE-1891
Godox XproII F для Fujifilm пульт-радиосинхронизатор
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox XproII F для Fujifilm пульт-радиосинхронизатор

Пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm поддерживает автоматический режим TTL, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с. Оснащен большим ЖК-экраном с интуитивно понятным дисплеем. Дистанция 100 м, частота 2,4 ГГц, 32 канала, 5-16 групп. Функция сканирования для автоматического поиска свободного канала.

-20 %14 090 ₽
11 270 ₽
В корзину
