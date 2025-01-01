В интернет-магазине Фотогора продаются современные радиосинхронизаторы TTL, позволяющие управлять работой вспышки и камеры автоматически. Мы собрали в каталоге оптимальные по соотношению функций и цены модели.

Синхронизаторы с TTL, как и мануальные радиоустройства, состоят из приемника и передатчика

Отличие их в передаче и сигнала на срабатывание вспышки, и данных о нужной мощности и других характеристиках для работы в определенном режиме. Функция TTL помогает внешнему световому источнику работать так, как если бы он был установлен непосредственно в горячий башмак камеры.

Такие радиосинхронизаторы:

позволяют фотографу эффективно работать без прямой видимости вспышки и камеры;

дают возможность удалять вспышки и камеры на значительное расстояние (например, 100 м) и снимать при ярком свете;

могут функционировать в высокоскоростном режиме FP, управлять группой вспышек, назначать каждой их них свою мощность и т.д.

Устройства с TTL нужны, главным образом, для накамерного света, но есть ряд моноблоков, которые к ним подключаются. Радиосинхронизаторы этого типа незаменимы там, где нужно фотографировать без предварительной подготовки и в условиях очень быстрой смены освещения. Наглядный пример - работа на торжествах или репортажная съемка. С синхронизаторами фотограф доверяет переустановку экспозиции автоматике и сильно экономит время.

