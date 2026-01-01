Характеристики:
- максимальная длина - 125 см
- длина в сложенном виде - 54 см
- диаметр трубок секций - 16, 19 мм
- материал трубок - алюминиевый сплав
- материал зажимов - пластик
- вес - 0,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов. Двухсекционная телескопическая перекладина для крепления фона или отражателя. Минимальная длина - 54 см, максимальная длина - 125 см. Устанавливается на студийную стойку с размером шпигота 5/8" (16 мм) или с помощью переходника (входит в комплект) на штатив. Имеет два зажима, шпигот - 16 мм с резьбой 1/4". Секции изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 16, 19 мм. Вес - 0,5 кг.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Фолиевый фильтр белый на просвет. Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый.
Цена указана за один погонный метр шириной 1,2 метра. Фильр отрезается от целого 18- метрового рулона.
Стойка QZSD LS-32-3, легкая.
Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 94 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 265 см. Минимальная рабочая высота - 105 см. Максимальная нагрузка - 6 кг.
Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.
Складной двухцветный отражатель на пружине Fotokvant R2-100170GS размером 102х168 см.
Одна поверхность золотая для придания теплого оттенка, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 102х168 см.