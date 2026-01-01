images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов

Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов

Fotokvant
Артикул: MTG-3103

Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов. Двухсекционная телескопическая перекладина для крепления фона или отражателя. Минимальная длина - 54 см, максимальная длина - 125 см. Устанавливается на студийную стойку с размером шпигота 5/8" (16 мм) или с помощью переходника (входит в комплект) на штатив. Имеет два зажима, шпигот - 16 мм с резьбой 1/4". Секции изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 16, 19 мм. Вес - 0,5 кг.

Описание

Характеристики:

  • максимальная длина - 125 см
  • длина в сложенном виде - 54 см
  • диаметр трубок секций - 16, 19 мм
  • материал трубок - алюминиевый сплав
  • материал зажимов - пластик
  • вес - 0,5 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-6 %
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый 1х1,2 м
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый 1х1,2 м
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый 1х1,2 м
Арт. MTG-3125
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый 1х1,2 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 9 ч

Фолиевый фильтр белый на просвет. Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый.

Цена указана за один погонный метр шириной 1,2 метра. Фильр отрезается от целого 18- метрового рулона.

-5.74 %1 220 ₽
1 150 ₽
В корзину
-6 %
QZSD LS-32-3 облегченная стойка 265 см для профессионального оборудования
QZSD LS-32-3 облегченная стойка 265 см для профессионального оборудования
QZSD LS-32-3 облегченная стойка 265 см для профессионального оборудования
Арт. DAN-5900
QZSD LS-32-3 облегченная стойка 265 см для профессионального оборудования
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 1 ч

Стойка QZSD LS-32-3, легкая. 

Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 94 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 265 см. Минимальная рабочая высота - 105 см. Максимальная нагрузка - 6 кг.

-6 %3 530 ₽
3 310 ₽
В корзину
-17 %
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Арт. MTG-2328
Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 8 ч

Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.

-17.35 %980 ₽
810 ₽
В корзину
-12 %
Fotokvant R2-100170GS светоотражатель золото-серебро размером 102х168 см
Fotokvant R2-100170GS светоотражатель золото-серебро размером 102х168 см
Fotokvant R2-100170GS светоотражатель золото-серебро размером 102х168 см
Арт. DAN-1673
Fotokvant R2-100170GS светоотражатель золото-серебро размером 102х168 см
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 3 дн, 2 ч

Складной двухцветный отражатель на пружине Fotokvant R2-100170GS размером 102х168 см.

Одна поверхность золотая для придания теплого оттенка, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 102х168 см.

-12.15 %1 810 ₽
1 590 ₽
В корзину

Видео

Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Владимир Бероев — режиссер, арт-директор, фотограф, профессионал в области рекламы
Владимир Бероев — режиссер, арт-директор, фотограф, профессионал в области рекламы
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.