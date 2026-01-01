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Tether Tools CUC2615-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 8-Pin 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC2615-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 8-Pin 4.6m Orange кабель

Tether Tools CUC2615-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 8-Pin 4.6m Orange кабель

Tether Tools
Артикул: MTG-0173

8-контактный кабель TetherPro USB-C - USB 2.0 Mini-B позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.

USB-C-это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Описание

Разработанный в соответствии с высочайшими спецификациями USB для фильтрации шумового сигнала и уменьшения ошибок передачи, кабель полностью экранирован и покрыт оболочкой для защиты от внешних помех.

Кабель не предназначен для зарядки.

Совместим с моделями фотоаппаратов:

  • Nikon
    1 S2, 1 V1, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D7100, D7200, D750, DF
  • Panasonic LUMIX
    DMC-FZ1, DMC-FZ10, DMC-G1, DMC-G10, DMC-G2, DMC-G3, DMC-G70, DMC-G8, DMC-GF1, DMC-GF2, DMC-GF7, DMC-GF8, DMC-GM1, DMC-GM5, DMC-GX1, DMC-LC1, DMC-LC33, DMC-LC40, DMC-LC43, DMC-LC5, GH3, GH4, GH4R, GX7, GX8
  • Pentax
    K-30, K-5II, K-5IIS, K-7, K-R, K-X, K10D, K200D, K20D, K50
  • Sony
    A700, A850, A900

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