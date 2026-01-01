Tether Tools CUC3315-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B 4.6m Orange кабель

Кабель Tether Tools CUC3315-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B (4.6 м, оранжевый)
Tether Tools CUC3315-ORG — это профессиональный кабель для tethering-съемки, предназначенный для подключения камеры с портом USB 3.0 Micro-B к компьютеру с портом USB-C. Он позволяет передавать изображения в реальном времени на высокой скорости, что идеально для студийной работы и съемки на выезде. Кабель длиной 4.6 метра обеспечивает достаточную свободу движений. Яркий оранжевый цвет делает его заметным на съемочной площадке.
Основные характеристики
- Тип кабеля: TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B.
- Длина: 4.6 м (15 футов).
- Разъемы: USB-C (к компьютеру), USB 3.0 Micro-B (к камере).
- Цвет: Оранжевый.
- Назначение: Только для передачи данных (не для зарядки).
Для чего используется
Этот кабель является незаменимым инструментом для профессиональных фотографов, работающих с подключением камеры к компьютеру. Он позволяет:
- Передавать изображения в реальном времени: Мгновенно просматривать снимки на большом экране.
- Управлять камерой дистанционно: Использовать программное обеспечение для контроля съемки.
- Обеспечивать быструю передачу данных: Высокая скорость USB 3.0 гарантирует быструю передачу даже крупных файлов.
- Работать без адаптеров: Прямое подключение USB-C к USB 3.0 Micro-B без переходников.
Особенности конструкции
Кабель разработан в соответствии с высокими спецификациями USB для фильтрации шумового сигнала и уменьшения ошибок передачи. Он полностью экранирован и покрыт оболочкой для защиты от внешних помех. Симметричный дизайн разъема USB-C позволяет подключать кабель любой стороной.
Совместимые камеры
Кабель совместим со следующими моделями фотоаппаратов:
- Canon: 5DS, 5DS R, EOS 5D Mark IV, 7D Mark II, 1D X Mark II.
- Nikon: D5, D500, D800, D800E, D810, D810A, D850.
- Fujifilm: GFX 50S, X-H1, X-T2.
- Leica: SL.
- Mamiya Leaf: Credo WS 50, WS 60, WS 80.
- Panasonic Lumix: DC-G9.
- Pentax: 645Z, K-3, K-3 II.
- Samsung: NX1.