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Tether Tools CUC3315-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC3315-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC3315-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC3315-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B 4.6m Orange кабель

Tether Tools CUC3315-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B 4.6m Orange кабель

Tether Tools
Артикул: MTG-0169

Кабель TetherPro USB-C - USB 3.0 позволяет подключить камеру к компьютеру, не используя переходников и адаптеров. USB-C-это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных.

Описание

Кабель Tether Tools CUC3315-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B (4.6 м, оранжевый)

Tether Tools CUC3315-ORG — это профессиональный кабель для tethering-съемки, предназначенный для подключения камеры с портом USB 3.0 Micro-B к компьютеру с портом USB-C. Он позволяет передавать изображения в реальном времени на высокой скорости, что идеально для студийной работы и съемки на выезде. Кабель длиной 4.6 метра обеспечивает достаточную свободу движений. Яркий оранжевый цвет делает его заметным на съемочной площадке.

Основные характеристики

  • Тип кабеля: TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B.
  • Длина: 4.6 м (15 футов).
  • Разъемы: USB-C (к компьютеру), USB 3.0 Micro-B (к камере).
  • Цвет: Оранжевый.
  • Назначение: Только для передачи данных (не для зарядки).

Для чего используется

Этот кабель является незаменимым инструментом для профессиональных фотографов, работающих с подключением камеры к компьютеру. Он позволяет:

  • Передавать изображения в реальном времени: Мгновенно просматривать снимки на большом экране.
  • Управлять камерой дистанционно: Использовать программное обеспечение для контроля съемки.
  • Обеспечивать быструю передачу данных: Высокая скорость USB 3.0 гарантирует быструю передачу даже крупных файлов.
  • Работать без адаптеров: Прямое подключение USB-C к USB 3.0 Micro-B без переходников.

Особенности конструкции

Кабель разработан в соответствии с высокими спецификациями USB для фильтрации шумового сигнала и уменьшения ошибок передачи. Он полностью экранирован и покрыт оболочкой для защиты от внешних помех. Симметричный дизайн разъема USB-C позволяет подключать кабель любой стороной.

Совместимые камеры

Кабель совместим со следующими моделями фотоаппаратов:

  • Canon: 5DS, 5DS R, EOS 5D Mark IV, 7D Mark II, 1D X Mark II.
  • Nikon: D5, D500, D800, D800E, D810, D810A, D850.
  • Fujifilm: GFX 50S, X-H1, X-T2.
  • Leica: SL.
  • Mamiya Leaf: Credo WS 50, WS 60, WS 80.
  • Panasonic Lumix: DC-G9.
  • Pentax: 645Z, K-3, K-3 II.
  • Samsung: NX1.

Комплектация

  • Кабель Tether Tools CUC3315-ORG — 1 шт.

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