Tether Tools CUC3315-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B 4.6m Orange кабель

Описание

Кабель Tether Tools CUC3315-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B (4.6 м, оранжевый)

Tether Tools CUC3315-ORG — это профессиональный кабель для tethering-съемки, предназначенный для подключения камеры с портом USB 3.0 Micro-B к компьютеру с портом USB-C. Он позволяет передавать изображения в реальном времени на высокой скорости, что идеально для студийной работы и съемки на выезде. Кабель длиной 4.6 метра обеспечивает достаточную свободу движений. Яркий оранжевый цвет делает его заметным на съемочной площадке.

Основные характеристики

Тип кабеля: TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B.

TetherPro USB-C to USB 3.0 Micro-B. Длина: 4.6 м (15 футов).

4.6 м (15 футов). Разъемы: USB-C (к компьютеру), USB 3.0 Micro-B (к камере).

USB-C (к компьютеру), USB 3.0 Micro-B (к камере). Цвет: Оранжевый.

Оранжевый. Назначение: Только для передачи данных (не для зарядки).

Для чего используется

Этот кабель является незаменимым инструментом для профессиональных фотографов, работающих с подключением камеры к компьютеру. Он позволяет:

Передавать изображения в реальном времени: Мгновенно просматривать снимки на большом экране.

Мгновенно просматривать снимки на большом экране. Управлять камерой дистанционно: Использовать программное обеспечение для контроля съемки.

Использовать программное обеспечение для контроля съемки. Обеспечивать быструю передачу данных: Высокая скорость USB 3.0 гарантирует быструю передачу даже крупных файлов.

Высокая скорость USB 3.0 гарантирует быструю передачу даже крупных файлов. Работать без адаптеров: Прямое подключение USB-C к USB 3.0 Micro-B без переходников.

Особенности конструкции

Кабель разработан в соответствии с высокими спецификациями USB для фильтрации шумового сигнала и уменьшения ошибок передачи. Он полностью экранирован и покрыт оболочкой для защиты от внешних помех. Симметричный дизайн разъема USB-C позволяет подключать кабель любой стороной.

Совместимые камеры

Кабель совместим со следующими моделями фотоаппаратов: