Manfrotto MK190XPRO4-3W 190 Alu 3 section Kit 3w-head штатив для фото- или видеокамеры

Описание

Данная модель изготовлена из высокопрочного, но при этом легкого алюминия, который защищен от коррозии полимерным покрытием.

Голова имеет три независимые степени свободы, предназначенные для точного контроля композиции во время проведения съемки природы, панорам и архитектурных построек, управляется тремя комфортными ручками эргономичной формы.

Каждая ось вращения оснащена градуированной шкалой для комфорта настройки композиции.

Особенность головки во фрикционном механизме, который встроен в оси продольного наклона и портретного положения. Данный механизм позволяет настроить головку так, чтобы при ослабленных основных зажимах камера не падала под собственным весом на петлях головы.

Голова снабжена быстросъемной площадкой 200PL, которая дает возможность оперативно прикрепить камеру на штатив, а потом так же быстро снять. Система крепления имеет предохранитель.

Характеристики головы MHXPRO-3W:

тип – 3D

крепление к штативу – резьба 3/8" с переходником на резьбу 1/4"

независимая вертикальная ось – есть

наклон камеры в портретное положение – есть

материал – алюминий

быстросъемная площадка – есть

предохранительная система площадки – есть

боковой и передние наклоны, град. – -30/+90

высота, см – 13

максимальная нагрузка, кг – 8

вес, кг – 1

Благодаря зажимам Quick Power Lock каждая секция штативных ножек может быть быстро приведена в рабочее положение. Специальный дизайн позволяет комфортно и в одиночку раскладывать секции штатива, каждая из которых надежно фиксируется отдельным рычагом, что делает конструкцию более стабильной и жесткой, чем с традиционными винтами для фиксации.

В верхней части центральной колоны для точного кадрирования встроен пузырьковый уровень. Его можно свободно перемещать вокруг центрального столбца и устанавливать с той стороны, с которой проще всего видеть при регулировке штатива.

В верхней части штатива находится специальное крепление Easy Link для аксессуаров. К нему можно закрепить, например, LED-осветитель, вспышку или рефлектор на удлинительной гибкой руке, делая из штатива практичную переносную студию.

Характеристики: