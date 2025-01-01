Manfrotto MK190XPRO4-3W 190 Alu 3 section Kit 3w-head штатив для фото- или видеокамеры

Комплект Manfrotto MK190XPRO4-BHQ2 состоит из 4-х секционного алюминиевого штатива и шаровой головы. Усиленная фиксация каждой секции позволит установить фото- и видео камеры весом до 7 кг.
Manfrotto MK190XPRO4-3W – алюминиевый четырехсекционный трипод со встроенным механизмом, который позволяет быстро продлить центральную колонну в вертикальном или горизонтальном направлении, без разборки всего штатива и демонтажа камеры.
Штатив оснащен головой MHXPRO-3W. Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров.
Данная модель изготовлена из высокопрочного, но при этом легкого алюминия, который защищен от коррозии полимерным покрытием.
Голова имеет три независимые степени свободы, предназначенные для точного контроля композиции во время проведения съемки природы, панорам и архитектурных построек, управляется тремя комфортными ручками эргономичной формы.
Каждая ось вращения оснащена градуированной шкалой для комфорта настройки композиции.
Особенность головки во фрикционном механизме, который встроен в оси продольного наклона и портретного положения. Данный механизм позволяет настроить головку так, чтобы при ослабленных основных зажимах камера не падала под собственным весом на петлях головы.
Голова снабжена быстросъемной площадкой 200PL, которая дает возможность оперативно прикрепить камеру на штатив, а потом так же быстро снять. Система крепления имеет предохранитель.
Благодаря зажимам Quick Power Lock каждая секция штативных ножек может быть быстро приведена в рабочее положение. Специальный дизайн позволяет комфортно и в одиночку раскладывать секции штатива, каждая из которых надежно фиксируется отдельным рычагом, что делает конструкцию более стабильной и жесткой, чем с традиционными винтами для фиксации.
В верхней части центральной колоны для точного кадрирования встроен пузырьковый уровень. Его можно свободно перемещать вокруг центрального столбца и устанавливать с той стороны, с которой проще всего видеть при регулировке штатива.
В верхней части штатива находится специальное крепление Easy Link для аксессуаров. К нему можно закрепить, например, LED-осветитель, вспышку или рефлектор на удлинительной гибкой руке, делая из штатива практичную переносную студию.
Характеристики:
Manfrotto MVMXPRO500 – четырехсекционный алюминиевый видеомонопод модификации XPRO с видеоголовой и удлиненной съемной площадкой 500PLONG. Рабочая высота, см – 78-203, максимальная нагрузка, кг – 5. Вес, кг – 2,1.
Godox Witstro AD600 Pro - многофункциональная беспроводная батарейная вспышка со встроенным радиосинхронизатором.
Вспышка с мощной литий-ионной батареей. Имеет встроенный приемник 2,4Гц, что позволяет работать в автоматическом режиме с Canon, Nikon, Sony, Olympus, Fuji и Panasonic.
8-контактный кабель TetherPro USB-C - USB 2.0 Mini-B позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.
USB-C-это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
