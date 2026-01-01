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Fotokvant J18-16 световая ловушка с разъемом горячий башмак
Fotokvant J18-16 световая ловушка с разъемом горячий башмак
Fotokvant J18-16 световая ловушка с разъемом горячий башмак
Fotokvant J18-16 световая ловушка с разъемом горячий башмак

Fotokvant J18-16 световая ловушка с разъемом горячий башмак

Fotokvant
Артикул: DAN-7925

Fotokvant J18-16 - сверхчувствительный инфракрасный синхронизатор с разъемом горячий башмак.

Переходник-синхронизатор предназначен для установки вспышек и синхронизаторов со стандартным горячим башмаком на камеры. Модель более чувствительная, чем Fotokvant FC-8N, за счет выпуклого приемника света.

Описание

Переходник-синхронизатор предназначен для установки вспышек и синхронизаторов со стандартным горячим башмаком на камеры с резбой 1/4.

Совместим со всеми вспышками имеющими центральный контакт кроме вспышек под системы Sony.

Комплектация

  • Fotokvant J18-16 светосинхронизатор с разъемом горячий башмак - 1 шт.

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