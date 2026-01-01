Fotokvant J18-16 световая ловушка с разъемом горячий башмак

Переходник-синхронизатор предназначен для установки вспышек и синхронизаторов со стандартным горячим башмаком на камеры с резбой 1/4.
Совместим со всеми вспышками имеющими центральный контакт кроме вспышек под системы Sony.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant J18-16 - сверхчувствительный инфракрасный синхронизатор с разъемом горячий башмак.
Переходник-синхронизатор предназначен для установки вспышек и синхронизаторов со стандартным горячим башмаком на камеры. Модель более чувствительная, чем Fotokvant FC-8N, за счет выпуклого приемника света.
Переходник-синхронизатор предназначен для установки вспышек и синхронизаторов со стандартным горячим башмаком на камеры с резбой 1/4.
Совместим со всеми вспышками имеющими центральный контакт кроме вспышек под системы Sony.
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