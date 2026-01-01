Fotokvant Ice35 kit искусственные кубики льда из акрила 3 шт 35х35х35 мм

Арт. OLE-2267

до конца распродажи 6 дн, 4 ч

Износостойкая чемодан-сумка на колесах для перевозки до трех комплектов стоек C-Stand со всеми необходимыми аксессуарами. Внешний размер 137x37x20.5 см, максимальная нагрузка 35 кг. Сумка изготовлена из прочного АБС-пластика и ткани Оксфорд 1680D с водоотталкивающей пропиткой. Для дополнительной защиты предусмотрены прочные ножки, бамперы на углах и направляющие на задней стенке сумки.