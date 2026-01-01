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Fotokvant Ice35 kit искусственные кубики льда из акрила 3 шт 35х35х35 мм
Fotokvant Ice35 kit искусственные кубики льда из акрила 3 шт 35х35х35 мм
Fotokvant Ice35 kit искусственные кубики льда из акрила 3 шт 35х35х35 мм

Fotokvant Ice35 kit искусственные кубики льда из акрила 3 шт 35х35х35 мм

Fotokvant
Артикул: MTG-0534

Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 35х35х35 мм для предметной фотосъемки. Количество - 3 шт. Материал - акрил.

Описание

Fotokvant Ice35 kit искусственные кубики льда из акрила 3 шт 35х35х35 мм

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