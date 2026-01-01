Fotokvant Ice35 kit искусственные кубики льда из акрила 3 шт 35х35х35 мм

Объектив Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.
Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с более широким углом обзора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 35х35х35 мм для предметной фотосъемки. Количество - 3 шт. Материал - акрил.
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Объектив Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.
Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с более широким углом обзора.
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