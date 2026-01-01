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Raylab RL-LED06-2 5600K 2000mAh светодиодный осветитель
Raylab RL-LED06-2 5600K 2000mAh светодиодный осветитель
Raylab RL-LED06-2 5600K 2000mAh светодиодный осветитель

Raylab RL-LED06-2 5600K 2000mAh светодиодный осветитель

Raylab
Артикул: OLE-2340

Мобильный светодиодный осветитель содержит 49 светодиодов. Цветовая температура 5600K, мощность 5 Вт, CRI ≥95. 3 крепления "холодный башмак" для подключения аксессуаров. Встроенный Li-Ion аккумулятор 2000mAh.

Описание

Характеристики:
  • Мощность лампы 5 Вт
  • Цветовая температура 5600K±200K
  • CRI ≥95
  • Световой поток 800 Лм
  • Тип лампы LED
  • Количество ламп 49
  • Регулировка мощности: 10 ступеней
  • Угол рассеивания 60°
  • Срок службы LED 50 000 часов
  • Система охлаждения пассивное
  • Сетевой кабель 0.3 м
  • Частота беспроводной передачи 10G
  • Питание DC3.0V
  • Размеры 80 х 66 х 30 мм
  • Вес 96 гр


Комплектация

  •  осветитель
  • зарядка USB Type-C

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