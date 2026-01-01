Raylab RL-LED06-2 5600K 2000mAh светодиодный осветитель

- Мощность лампы 5 Вт
- Цветовая температура 5600K±200K
- CRI ≥95
- Световой поток 800 Лм
- Тип лампы LED
- Количество ламп 49
- Регулировка мощности: 10 ступеней
- Угол рассеивания 60°
- Срок службы LED 50 000 часов
- Система охлаждения пассивное
- Сетевой кабель 0.3 м
- Частота беспроводной передачи 10G
- Питание DC3.0V
- Размеры 80 х 66 х 30 мм
- Вес 96 гр
Объектив Kenko REAL PRO CINEMA 4K WIDE 0.6X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.
Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с более широким углом обзора.