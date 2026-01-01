Популярное

SmallRig (СмолРиг) — это китайский бренд, который стал мировым лидером в производстве аксессуаров для фото- и видеотехники. Компания известна своей уникальной экосистемой, где пользователи напрямую участвуют в создании новых продуктов.

Главное, чем SmallRig отличается от конкурентов — это подход к разработке продуктов. Компания построила систему, где идеи для новых аксессуаров приходят напрямую от пользователей. Эту модель называют C2M (Consumer-to-Manufacturer).





Как это работает на практике: Пользователь на форуме или в соцсетях говорит, чего ему не хватает, сообщество голосует за лучшие идеи. SmallRig запускает продукт в производство, а автор идеи получает роялти. Благодаря мощной производственной базе в Шэньчжэне компания может выпускать до 70-100 новых товаров в месяц, мгновенно реагируя на запросы рынка.

🎬 Известные продукты и коллаборации

Клетки для камер: Визитная карточка бренда. Например, недавняя клетка для камеры Nikon ZR позволяет безопасно закрепить микрофон, монитор и другие аксессуары, защищая саму камеру.

Совместный штатив TRIBEX: Разработан в сотрудничестве с известным видеоблогером Potato Jet. Главная фишка — гидравлическая система быстрого выравнивания X-Clutch.

Многофункциональный мини-штатив SR-RG2: Устройство 4-в-1 (рукоятка, селфи-палка, мини-штатив и Bluetooth-пульт), созданное для влогеров



