Godox VB26B Аккумулятор

Характеристики:
- Совместимость - накамерные вспышки Godox серии V1, V860III, AD100 Pro
- Емкость 2980мАч
- Размеры 71 х 42 х 24 мм
- Вес 120 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Литий-ионный аккумулятор для накамерных вспышек Godox серии V1, V860III, AD100 Pro. Емкость 2980 мАч, выходное напряжение 7,2 В. Аккумулятор Godox VB26B взаимозаменяем с литий-ионными аккумуляторами VB26 и VB26A.
Характеристики:
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