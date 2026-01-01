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-10 %
Godox VB26B Аккумулятор
Godox VB26B Аккумулятор

Godox VB26B Аккумулятор

Godox
Артикул: OLE-3205

Литий-ионный аккумулятор для накамерных вспышек Godox серии V1, V860III, AD100 Pro. Емкость 2980 мАч, выходное напряжение 7,2 В. Аккумулятор Godox VB26B взаимозаменяем с литий-ионными аккумуляторами VB26 и VB26A.


Описание

Характеристики:

  • Совместимость - накамерные вспышки Godox серии V1, V860III, AD100 Pro
  • Емкость 2980мАч
  • Размеры 71 х 42 х 24 мм
  • Вес 120 г

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