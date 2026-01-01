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-10 %
Godox Ving V1C TTL вспышка накамерная с круглой головкой для Canon
Godox Ving V1C TTL вспышка накамерная с круглой головкой для Canon
Godox Ving V1C TTL вспышка накамерная с круглой головкой для Canon

Godox Ving V1C TTL вспышка накамерная с круглой головкой для Canon

Godox
Артикул: DAN-4205

Вспышка накамерная Godox Ving V1C TTL с круглой головкой для Canon. Накамерная вспышка с мощностью импульса 76 Дж для Canon. Голова регулируется по горизонтали на 330 градусов и по вертикали от -7 до 120 градусов. Высокоскоростная синхронизация 1/8000 c, экспокоррекция (FEC, FEB и FEL), синхронизация по первой и второй шторкам, автоматический зум 28-105 мм. Питание от аккумулятора. Вес - 530 г.

Описание

Накамерная вспышка Godox Ving V1C TTL с круглой головкой для Canon

Godox Ving V1C TTL — это профессиональная накамерная вспышка с круглой головкой, разработанная для фотокамер Canon с поддержкой E-TTL. Модель обеспечивает мягкий, естественный свет студийного качества, благодаря круглой форме головы, которая создает равномерный световой пучок с плавным светотеневым переходом. V1C идеально подходит для портретной, свадебной, репортажной и предметной съемки.

Основные характеристики

  • Совместимость: Камеры Canon (E-TTL).
  • Мощность: 76 Дж.
  • Цветовая температура: 5600 К.
  • Диапазон зума: 28–105 мм (автоматический и ручной).
  • Углы поворота головки: По горизонтали: 0–330°, по вертикали: -7–120°.
  • Высокоскоростная синхронизация (HSS): До 1/8000 с.
  • Питание: Литий-ионный аккумулятор (7.2 В, 2600 мАч).
  • Количество импульсов на полной мощности: ~480.
  • Вес: 530 г.

Ключевые особенности

  • Круглая головка: Обеспечивает естественный, мягкий свет с плавными светотеневыми переходами и красивым круглым бликом в глазах модели.
  • Беспроводная система Godox X: Встроенный приемопередатчик 2.4 ГГц для дистанционного управления вспышкой и работы в многоламповых схемах.
  • Магнитное крепление на головке: Позволяет быстро устанавливать аксессуары (сферический рассеиватель, конус, шторки, соты и другие).
  • Моделирующая лампа (LED): Два светодиода мощностью 2 Вт с регулировкой яркости в 10 ступеней для оценки светового рисунка.
  • Широкие возможности управления: Поддержка TTL, FEC, FEB, FEL, высокоскоростной синхронизации, синхронизации по первой/второй шторке и стробоскопического режима.
  • Удобное питание: Литий-ионный аккумулятор с уникальной системой установки (без откидных крышек) и длительным сроком службы.

Для чего используется

Вспышка Godox V1C является универсальным инструментом для профессиональных фотографов:

  • Портретная и свадебная съемка: Круглая головка создает красивые блики в глазах и мягкий свет.
  • Репортаж и событийная съемка: Быстрая перезарядка и мощный аккумулятор обеспечивают непрерывную работу.
  • Студийная съемка: Использование в качестве ведущей или ведомой вспышки в многоламповых схемах.

Комплектация

  • Вспышка Godox Ving V1C — 1 шт.
  • Литий-ионный аккумулятор — 1 шт.
  • Зарядное устройство — 1 шт.
  • USB-зарядное устройство и кабель — 1 комплект.
  • Мини-подставка — 1 шт.
  • Чехол для хранения — 1 шт.
  • Инструкция и гарантийный талон — 1 шт.

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