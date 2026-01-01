Godox Ving V1C TTL вспышка накамерная с круглой головкой для Canon

Накамерная вспышка Godox Ving V1C TTL с круглой головкой для Canon
Godox Ving V1C TTL — это профессиональная накамерная вспышка с круглой головкой, разработанная для фотокамер Canon с поддержкой E-TTL. Модель обеспечивает мягкий, естественный свет студийного качества, благодаря круглой форме головы, которая создает равномерный световой пучок с плавным светотеневым переходом. V1C идеально подходит для портретной, свадебной, репортажной и предметной съемки.
Основные характеристики
- Совместимость: Камеры Canon (E-TTL).
- Мощность: 76 Дж.
- Цветовая температура: 5600 К.
- Диапазон зума: 28–105 мм (автоматический и ручной).
- Углы поворота головки: По горизонтали: 0–330°, по вертикали: -7–120°.
- Высокоскоростная синхронизация (HSS): До 1/8000 с.
- Питание: Литий-ионный аккумулятор (7.2 В, 2600 мАч).
- Количество импульсов на полной мощности: ~480.
- Вес: 530 г.
Ключевые особенности
- Круглая головка: Обеспечивает естественный, мягкий свет с плавными светотеневыми переходами и красивым круглым бликом в глазах модели.
- Беспроводная система Godox X: Встроенный приемопередатчик 2.4 ГГц для дистанционного управления вспышкой и работы в многоламповых схемах.
- Магнитное крепление на головке: Позволяет быстро устанавливать аксессуары (сферический рассеиватель, конус, шторки, соты и другие).
- Моделирующая лампа (LED): Два светодиода мощностью 2 Вт с регулировкой яркости в 10 ступеней для оценки светового рисунка.
- Широкие возможности управления: Поддержка TTL, FEC, FEB, FEL, высокоскоростной синхронизации, синхронизации по первой/второй шторке и стробоскопического режима.
- Удобное питание: Литий-ионный аккумулятор с уникальной системой установки (без откидных крышек) и длительным сроком службы.
Для чего используется
Вспышка Godox V1C является универсальным инструментом для профессиональных фотографов:
- Портретная и свадебная съемка: Круглая головка создает красивые блики в глазах и мягкий свет.
- Репортаж и событийная съемка: Быстрая перезарядка и мощный аккумулятор обеспечивают непрерывную работу.
- Студийная съемка: Использование в качестве ведущей или ведомой вспышки в многоламповых схемах.