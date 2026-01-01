Godox Ving V1C TTL вспышка накамерная с круглой головкой для Canon

Арт. DAN-2753

Отражатель на просвет Fotokvant R-80T, размер - 80 см. Круглый отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 80 см. Полупрозрачные отражатели Fotokvant выпускаются с белой окантовкой. Это позволяет получать отражения без рамочки даже в предметах с отражающей поверхностью.