Falcon Eyes LifePOD StandPRO стойка

Сверхкомпактный размер в сложенном виде, а так же малый вес штатива позволят взять штатив на выездную съемку или в путешествие. А телескопическая конструкция с клипсовыми зажимами обеспечит готовность к съемке в любом месте за считанные секунды и поможет поймать редкий кадр.
Секции колонны изготавливаются из легкой и прочной алюминиевой трубы различного диаметра – 15/19/22/26 мм, ноги – из овального алюминиевого профиля с сечением 15х6 мм. Штатив рассчитан на длительный срок эксплуатации как в рабочем состоянии, так и на множество повторных циклов сборки и разборки.
Характеристики:
- Максимальная высота 140 см, минимальная - 35 см
- Длина в сложенном виде - 38 см
- 4 алюминиевые секции с клипсовыми зажимами
- Диаметр секций - 15/19/22/26 мм
- Крепление - стандартный винт ¼"
- Вес 700 г