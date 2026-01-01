Falcon Eyes LifePOD StandPRO стойка

Артикул: DAN-8707

Штатив имеет установочный винт 1/4'', на который помимо стандартных держателей можно закрепить дополнительно приобретаемую шаровую миниголовку для регулировки угла наклона оборудования. Для этих целей подойдет штативная головка Falcon Eyes MPH-2.

Телескопическая четырехсекционная колонна дает возможность установить съемочное оборудование на высоту от 35 до 140 см.