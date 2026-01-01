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-10 %
Falcon Eyes LifePOD StandPRO стойка
Falcon Eyes LifePOD StandPRO стойка
Falcon Eyes LifePOD StandPRO стойка
Falcon Eyes LifePOD StandPRO стойка
Falcon Eyes LifePOD StandPRO стойка
Falcon Eyes LifePOD StandPRO стойка
Falcon Eyes LifePOD StandPRO стойка
Falcon Eyes LifePOD StandPRO стойка
Falcon Eyes LifePOD StandPRO стойка

Falcon Eyes LifePOD StandPRO стойка

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8707

Штатив имеет установочный винт 1/4'', на который помимо стандартных держателей можно закрепить дополнительно приобретаемую шаровую миниголовку для регулировки угла наклона оборудования. Для этих целей подойдет штативная головка Falcon Eyes MPH-2.

Телескопическая четырехсекционная колонна дает возможность установить съемочное оборудование на высоту от 35 до 140 см.

Описание


Сверхкомпактный размер в сложенном виде, а так же малый вес штатива позволят взять штатив на выездную съемку или в путешествие. А телескопическая конструкция с клипсовыми зажимами обеспечит готовность к съемке в любом месте за считанные секунды и поможет поймать редкий кадр.

Секции колонны изготавливаются из легкой и прочной алюминиевой трубы различного диаметра – 15/19/22/26 мм, ноги – из овального алюминиевого профиля с сечением 15х6 мм. Штатив рассчитан на длительный срок эксплуатации как в рабочем состоянии, так и на множество повторных циклов сборки и разборки.

Характеристики:

  • Максимальная высота 140 см, минимальная - 35 см
  • Длина в сложенном виде - 38 см
  • 4 алюминиевые секции с клипсовыми зажимами
  • Диаметр секций - 15/19/22/26 мм
  • Крепление - стандартный винт ¼"
  • Вес 700 г

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