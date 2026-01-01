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Fotokvant DOP-108 комплект из трех фонов 2.7х11 м
Fotokvant DOP-108 комплект из трех фонов 2.7х11 м
Fotokvant DOP-108 комплект из трех фонов 2.7х11 м
Fotokvant DOP-108 комплект из трех фонов 2.7х11 м
Fotokvant DOP-108 комплект из трех фонов 2.7х11 м

Fotokvant DOP-108 комплект из трех фонов 2.7х11 м

Fotokvant
Артикул: DOP-108

Fotokvant DOP-108 комплект из трех фонов 2.7х11 м. Комплект состоит из 3-х фонов популярного размера Fotokvant BGP-0610-57Thunder Grey фон бумажный 0.6х10 м темно-серый, Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый и Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный. Бумажный фон отличается однотонным прокрасом, ровной текстурой.

Описание

Внимание! Ни один цвет фона реального не совпадает и не может совпадать с изображением на вашем мониторе по физическим причинам. Фоны мы видим за счет отраженного света, поэтому их цвет зависит от внешнего освещения – качества, количества и даже от внешнего окружения, кроме того большинство производителей меняют незначительно тон фона от партии к партии. Цвет фона на мониторе зависит от настроек монитора, времени работы монитора, исправности и даже нагруженности видеокарты, кроме того – зависит от того, как снимали, при каком освещении, цветовых настроек камеры, алгоритмов обработки цвета в камере. Мы прикладываем массу усилий, чтобы цвет фона на вашем мониторе максимально был приближен к реальному цвету, но добиться полного совпадения – невозможно. Поэтому, если вы хотите попасть тон в тон, то необходимо либо заказать палитру фонов (если она есть у производителя), либо приехать в магазин и приобрести или заказать доставку после просмотра фона. И даже в этом случае мы не гарантируем, что при вашем освещении фон даст 100% такой же оттенок.

Комплектация

  • Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый
  • Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
  • Fotokvant BGP-0610-57Thunder Grey фон бумажный 0.6х10 м темно-серый

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