Fujimi FBNP-FH50 аккумулятор 650 mAh для Sony серия H DSC-HX200 и DSC-HX100V

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 650 мАч
- напряжение - 7,2 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBNP-FH50 - аккумулятор 650 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Аккумулятор, емкостью 650 мАч, подходит для фотокамер Sony, использующих в своей работе акб. NP-FH50. Вес - 100 г.
Характеристики:
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