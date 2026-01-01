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Fujimi FBNP-FH50 аккумулятор 650 mAh для Sony серия H DSC-HX200 и DSC-HX100V

Fujimi FBNP-FH50 аккумулятор 650 mAh для Sony серия H DSC-HX200 и DSC-HX100V

Fujimi
Артикул: DAN-1305

Fujimi FBNP-FH50 - аккумулятор 650 mAh для цифровых фото и видеокамер.

Аккумулятор, емкостью 650 мАч, подходит для фотокамер Sony, использующих в своей работе акб. NP-FH50. Вес - 100 г.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 650 мАч
  • напряжение - 7,2 В

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