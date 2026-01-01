Fujimi FBNP-FM500H аккумулятор 1400 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 1400 мАч
- напряжение - 7,2 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fujimi FBNP-FM500H для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1400 мАч, совместим с фотокамерами Sony использующие в своей работе акб. NP-FM500.
Характеристики:
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SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.
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В комплекте 1 штука.