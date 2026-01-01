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-10 %
Fujimi FBNP-FM500H аккумулятор 1400 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBNP-FM500H аккумулятор 1400 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-4247

Аккумулятор Fujimi FBNP-FM500H для цифровых фото- и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1400 мАч, совместим с фотокамерами Sony использующие в своей работе акб. NP-FM500.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 1400 мАч
  • напряжение - 7,2 В

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