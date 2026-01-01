GreenBean MicHolder 240 удочка микрофонная

Алюминиевая телескопическая микрофонная удочка. Длина в сложенном состоянии - 64,5 см. Выдвигается на 2,4 м.
Пятисегментная конструкция облегчает выбор нужной длины, хранение и транспортировку. Секции изготовлены из алюминиевого сплава и имеют толщину стенки 1 мм. Алюминиевые цанговые зажимы с резиновыми накладками надежно фиксируют секции.
Внутри удочки предусмотрен канал для кабеля. Рукоятка из вспененного материала длиной 395 мм позволяет комфортно удерживать удочку продолжительное время. В комплекте поставляется чехол с наплечным ремнем.
Удочка предназначена для использования в видео- и кинопроизводстве, дает возможность поворачивать и направлять микрофон контролируемым образом, а также достаточно быстро передвигаться за источником звука.
Характеристики:
- максимальная длина, м - 2,4
- длина в сложенном виде, см - 64,5
- количество секций - 5
- диаметр секций, мм - 28/25/22/19/16
- материал секций - алюминиевый сплав
- крепление микрофона - винт 1/4" (в комплекте переходник на 3/8")
- допустимая нагрузка, кг - 3
- канал для кабеля - есть
- вес устройства, кг - 0,61
- вес с упаковкой, кг - 0,9
- размер упаковки, мм - 650х95х90