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GreenBean MicHolder 240 удочка микрофонная
GreenBean MicHolder 240 удочка микрофонная
GreenBean MicHolder 240 удочка микрофонная
GreenBean MicHolder 240 удочка микрофонная
GreenBean MicHolder 240 удочка микрофонная
GreenBean MicHolder 240 удочка микрофонная

GreenBean MicHolder 240 удочка микрофонная

GreenBean
Артикул: NVF-8842

GreenBean MicHolder 240 - алюминиевая микрофонная удочка длиной 2,4 м.

Пятисекционная удочка имеет канал для кабеля, крепежный винт 1/4" и переходник 3/8". Вес - 0,61 кг.

Описание

Алюминиевая телескопическая микрофонная удочка. Длина в сложенном состоянии - 64,5 см. Выдвигается на 2,4 м.

Пятисегментная конструкция облегчает выбор нужной длины, хранение и транспортировку. Секции изготовлены из алюминиевого сплава и имеют толщину стенки 1 мм. Алюминиевые цанговые зажимы с резиновыми накладками надежно фиксируют секции.

Внутри удочки предусмотрен канал для кабеля. Рукоятка из вспененного материала длиной 395 мм позволяет комфортно удерживать удочку продолжительное время. В комплекте поставляется чехол с наплечным ремнем.

Удочка предназначена для использования в видео- и кинопроизводстве, дает возможность поворачивать и направлять микрофон контролируемым образом, а также достаточно быстро передвигаться за источником звука.

Характеристики:

  • максимальная длина, м - 2,4
  • длина в сложенном виде, см - 64,5
  • количество секций - 5
  • диаметр секций, мм - 28/25/22/19/16
  • материал секций - алюминиевый сплав
  • крепление микрофона - винт 1/4" (в комплекте переходник на 3/8")
  • допустимая нагрузка, кг - 3
  • канал для кабеля - есть
  • вес устройства, кг - 0,61
  • вес с упаковкой, кг - 0,9
  • размер упаковки, мм - 650х95х90

Комплектация

  • Удочка микрофонная GreenBean MicHolder 240.
  • Переходник с 1/4" на 3/8".
  • Чехол с наплечным ремнем.
  • Руководство по эксплуатации.


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