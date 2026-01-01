GreenBean MicHolder 240 удочка микрофонная

Описание

Алюминиевая телескопическая микрофонная удочка. Длина в сложенном состоянии - 64,5 см. Выдвигается на 2,4 м.

Пятисегментная конструкция облегчает выбор нужной длины, хранение и транспортировку. Секции изготовлены из алюминиевого сплава и имеют толщину стенки 1 мм. Алюминиевые цанговые зажимы с резиновыми накладками надежно фиксируют секции.

Внутри удочки предусмотрен канал для кабеля. Рукоятка из вспененного материала длиной 395 мм позволяет комфортно удерживать удочку продолжительное время. В комплекте поставляется чехол с наплечным ремнем.

Удочка предназначена для использования в видео- и кинопроизводстве, дает возможность поворачивать и направлять микрофон контролируемым образом, а также достаточно быстро передвигаться за источником звука.

Характеристики: