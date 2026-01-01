Fotokvant DMW-BLF19 аккумулятор емкость 1800 mAh для Panasonic

Фолиевый фильтр Light Red 182 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 11%, поглощение 0,96. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fotokvant DMW-BLF19 емкость 1800 mAh.
Аккумулятор типа Panasonic DMW-BLF19. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 1800 mAh.
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Фолиевый фильтр Light Red 182 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 11%, поглощение 0,96. Цена указана за один погонный метр.
Меховая черная ветрозащита для петличного микрофона Fotokvant MZ-M.
Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее тонкий и гладкий искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Предназначена для петличных микрофонов диаметром 1 см.
Фолиевый фильтр Moss Green 089 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 29,8%, поглощение 0,53%. Цена указана за один погонный метр.
Адаптер Tether Tools CRPBLF19 Relay Camera Coupler Panasonic DMW-BLF19 для бесперебойного питания.
Устанавливается в камеру вместо стандартного аккумулятора типа DMW-BLF19 и обеспечивает подключение к источнику питания для непрерывной работы камеры. Совместим с Lumix DMC-GH3, Lumix DMC-GH4, Lumix DMC-GH5. Длина кабеля 25,4 см.
Фолиевый фильтр Tokyo Blue 071 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1%, поглощение 2. Цена указана за один погонный метр.
SmallRig 4722 Wildlife Photography Kit Touch & Go Plate S комплект для съемки дикой природы. Разработан специально для любителей фотосъемки дикой природы и широко совместим с популярными телеобъективами и камерами Sony, Canon и Nikon. Быстросъемная пластина Touch & Go Plate S и основание зажима стержня в сочетании с конструкцией эффективно снижают вес.
Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.
Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED.
Кольцевой осветитель мощностью 50 Вт, цветовая температура 2700-6500 К (bi-color), CRI>92. Возможна плавная регулировка яркости. В комплекте пульт ДУ и держатель для смартфона.