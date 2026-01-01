SmallRig 4292 аккумулятор литий-ионный VB99 Pro mini V Mount Battery

Характеристики:
- Вид аккумулятора mini V-mount
- Тип аккумулятора Li-ion (литий-ионный)
- Ёмкость аккумулятора 6700 мАч
- Напряжение 14.8 В
- Энергия аккумулятора 99.16 Втч
- Мощность (макс) 100 Вт
- Перезаряжаемый
- Быстрая зарядка Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Power Delivery, PPS
- Порты USB, Type-C, DC, D-Tap (P-Tap)
- Выход D-Tap 14.8В/14А
- Выход DC 8В/3А
- Выход DC #2 12В/3А
- Выход USB 5В/3А, 9В/3А, 12В/2.5А
- Вход Type-C 100 Вт: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А
- Встроенный дисплей
- Размеры 107.2 × 73.2 × 55.2 мм
- Вес 660 г