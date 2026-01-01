images
images
images
images
images
images
SmallRig 4292 аккумулятор литий-ионный VB99 Pro mini V Mount Battery
SmallRig 4292 аккумулятор литий-ионный VB99 Pro mini V Mount Battery
SmallRig 4292 аккумулятор литий-ионный VB99 Pro mini V Mount Battery
SmallRig 4292 аккумулятор литий-ионный VB99 Pro mini V Mount Battery
SmallRig 4292 аккумулятор литий-ионный VB99 Pro mini V Mount Battery
SmallRig 4292 аккумулятор литий-ионный VB99 Pro mini V Mount Battery

SmallRig 4292 аккумулятор литий-ионный VB99 Pro mini V Mount Battery

SmallRig
Артикул: OLE-3164

Литий-ионный аккумулятор для съемочного оборудования стандарта V-mount  емкостью 6700 мАч. Поддерживает быструю зарядку до 100 Вт (за 3,5 часа). Имеет интеллектуальный чип BMS. Цветной TFT-экран отображает состояние батареи, параметры зарядки. Наличие портов D-Tap и DC, Type-C позволяет использовать аккумулятор в качестве power bank для нескольких гаджетов сразу. 

Описание

Характеристики:

  • Вид аккумулятора mini V-mount
  • Тип аккумулятора Li-ion (литий-ионный)
  • Ёмкость аккумулятора 6700 мАч
  • Напряжение 14.8 В
  • Энергия аккумулятора 99.16 Втч
  • Мощность (макс) 100 Вт
  • Перезаряжаемый
  • Быстрая зарядка Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Power Delivery, PPS
  • Порты USB, Type-C, DC, D-Tap (P-Tap)
  • Выход D-Tap 14.8В/14А
  • Выход DC 8В/3А
  • Выход DC #2 12В/3А
  • Выход USB 5В/3А, 9В/3А, 12В/2.5А
  • Вход Type-C 100 Вт: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А
  • Встроенный дисплей
  • Размеры 107.2 × 73.2 × 55.2 мм
  • Вес 660 г

Комплектация

  • аккумулятор
  • зарядный кабель Type-C 240W

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Брассаи
Брассаи
Лан Цзишань
Лан Цзишань
Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Постановка света при съемке застольных сцен
Постановка света при съемке застольных сцен
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.