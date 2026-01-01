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Fujimi FBEN-EL14UL аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBEN-EL14UL аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-1281

Fujimi FBEN-EL14UL - аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер.

Аккумулятор совместим с фотокамерами Nikon, использующими в своей работе акб. EN-EL14. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядок пр-ва Fujimi. Вес - 100 г.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 1100 мАч
  • напряжение - 7,4 В

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