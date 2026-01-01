Fujimi FBEN-EL14UL аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Арт. NVF-3051

до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.