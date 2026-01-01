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Fujimi FBNP-BX1H аккумулятор 1000 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBNP-BX1H аккумулятор 1000 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-4246

Аккумулятор Fujimi FBNP-BX1H для цифровых фото- и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1000 мАч, совместим с фотокамерами Sony, которые используют в своей работе акб. NP-BX1. Вес - 80 г.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 1000 мАч
  • напряжение - 3,6 В

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