Fujimi FBNP-FZ100 аккумулятор 2000 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 2000 мАч
- напряжение - 7,2 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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