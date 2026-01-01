images
Fujimi FBNP-FZ100 аккумулятор 2000 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBNP-FZ100 аккумулятор 2000 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-4249

Аккумулятор Fujimi FBNP-FZ100 для цифровых фото- и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 2000 мАч, совместим с фото- видеокамерами Sony использующими в своей работе акб. NP-FZ100.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 2000 мАч
  • напряжение - 7,2 В

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh
Арт. DAN-4886
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh
Наличие
в наличии 1-3 шт

Аккумулятор Fotokvant NP-F750/F770 емкость 5200 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F750/F770. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 5200 mAh.

2 110 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Арт. DAN-1510
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см.

Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами весом до 9 кг. Рабочая высота стойки регулируется в пределах от 96 до 280 см. В сложенном состоянии - 100 см. Диаметр ножек 22 мм. Диаметр секций 35,30,25 мм. Подходит для работы со студийным моноблоком, а также с накамерной вспышкой с софтбоксом или зонтом. Стойка изготовлена из алюминиевого сплава. Вес - 1,95 кг. 

2 980 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Арт. DAN-3062
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 82MM набор из 3 фильтров 82 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 82 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

14 390 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup EP-11 наглазник для камер Sony
Fotokvant Eyecup EP-11 наглазник для камер Sony
Fotokvant Eyecup EP-11 наглазник для камер Sony
Арт. DAN-3992
Fotokvant Eyecup EP-11 наглазник для камер Sony
Наличие
более 10 шт

Наглазник для камер Sony Fotokvant Eyecup EP-11.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean NP-F970 аккумулятор литий-ионный 10000 мАч
GreenBean NP-F970 аккумулятор литий-ионный 10000 мАч
Арт. DAN-6128
GreenBean NP-F970 аккумулятор литий-ионный 10000 мАч
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 14 ч

Аккумулятор литий-ионный GreenBean NP-F970, 10000 мАч.

Литий-ионный аккумулятор с адаптером типа SONY NP-F емкостью 10050 мАч. Благодаря встроенному контроллеру питания аккумулятор защищен от повреждения по причине перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания.

-10 %4 050 ₽
3 640 ₽
В корзину

Видео

Фотоконкурс Мои натюрморты
Фотоконкурс Мои натюрморты
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Штативные головки
Штативные головки
Биплаб Хазра
Биплаб Хазра
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.