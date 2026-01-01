Fujimi FBLP-E10H аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 1100 мАч
- напряжение - 7,4 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fujimi FBLP-E10H для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1100 мАч, совместим с фото камерами Canon использующими в своей работе акб. LP-E10.
Характеристики:
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Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL, аккумуляторная для Canon.
Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-C возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).
Аккумулятор Fujimi FBNP-BX1H для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1000 мАч, совместим с фотокамерами Sony, которые используют в своей работе акб. NP-BX1. Вес - 80 г.
Fujimi FBEN-EL5S - аккумулятор 1000mAh для цифровых фото и видеокамер.
Аккумулятор совместим с фото- и видеокамерами Nikon, которые используют в своей работе акб. EN-EL5. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядных устройств пр-ва Fujimi.
Fujimi FBEN-EL14UL - аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер.
Аккумулятор совместим с фотокамерами Nikon, использующими в своей работе акб. EN-EL14. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядок пр-ва Fujimi. Вес - 100 г.