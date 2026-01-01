Fujimi FBNP-FV100 аккумулятор 3000 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 3000 мАч
- напряжение - 7,2 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fujimi FBNP-FV100 для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 3000 мАч, совместим с фото- и видеокамерами Sony, которые используют в своей работе акб. NP-FV100.
Характеристики:
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Fotokvant BGP-2711-43 Dove Grey фон бумажный 2.7х11 м серый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-43 размером 2,7х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.