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Fujimi FBNP-FV100 аккумулятор 3000 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBNP-FV100 аккумулятор 3000 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-4248

Аккумулятор Fujimi FBNP-FV100 для цифровых фото- и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 3000 мАч, совместим с фото- и видеокамерами Sony, которые используют в своей работе акб. NP-FV100.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 3000 мАч
  • напряжение - 7,2 В

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