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Fujimi FBNP-BG1/FG1 аккумулятор 950 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBNP-BG1/FG1 аккумулятор 950 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-1302

Fujimi FBNP-BG1/FG1 - аккумулятор 950 mAh для цифровых фото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 950 мАч, подходит для фотокамер Sony, которые используют в своей работе акб. NP-BG1/NP-FG1.


Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 950 мАч
  • напряжение - 3,6 В

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220 ₽
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