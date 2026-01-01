Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 950 мАч
- напряжение - 3,6 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBNP-BG1/FG1 - аккумулятор 950 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 950 мАч, подходит для фотокамер Sony, которые используют в своей работе акб. NP-BG1/NP-FG1.
Характеристики:
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Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона/ Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.