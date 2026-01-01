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SmallRig 3823 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-F970
SmallRig 3823 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-F970
SmallRig 3823 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-F970
SmallRig 3823 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-F970
SmallRig 3823 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-F970

SmallRig 3823 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-F970

SmallRig
Артикул: OLE-3152

Комплект из 2 литий-ионных аккумуляторов и зарядного устройства типа NP-F970. Зарядное устройство подходит для аккумуляторов типа NP-F950/960/970/980/990. Функция быстрой зарядки. Емкость аккумуляторов 7800 мАч. Напряжение 7,2 В. Оборудован интерфейсами Micro-USB и Type-C, что позволяет заряжать его через стандартный USB-адаптер, автомобильное зарядное устройство и блок питания. В частности, интерфейс Type-C поддерживает вход 9В/2А. Аккумуляторы оснащены декодированным чипом.

Описание

Характеристики:

  • Совместимость - устройства, поддерживающие типоразмер аккумулятора NP-F
  • Вид аккумулятора NP-F950/960/970/980/990
  • Ёмкость аккумулятора 7800 мАч
  • Напряжение 7.2 В
  • Энергия аккумулятора 56,16 Втч
  • Количество слотов 2 шт
  • Порты Type-C, micro USB
  • Вход Micro USB: 5 В ⎓ 2,4 А, USB-C: 5 В ⎓ 2,4 А / Micro USB: 9 В ⎓ 2 А, USB-C: 9 В ⎓ 2 А
  • Вход Type-C 5В/2.4A
  • Выход 5 В Вход: 8,4 В⎓1000 мА (одинарный) / 8,4 В⎓700 мА (двойной) / 9 В вход: 8,4 В⎓1500 мА (одинарный) / 8,4 В⎓1000 мА (двойной)
  • Встроенный дисплей, встроенный кабель
  • Размеры 125.2 х 55 х 18 мм
  • Вес 60 г

Комплектация

  • аккумулятор NP-F970 (2шт)
  • защитная крышка аккумулятора (2шт)
  • зарядное устройство
  • кабель USB - Type-C 0,6 м

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