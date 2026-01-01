SmallRig 3823 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-F970

Артикул: OLE-3152

Комплект из 2 литий-ионных аккумуляторов и зарядного устройства типа NP-F970. Зарядное устройство подходит для аккумуляторов типа NP-F950/960/970/980/990. Функция быстрой зарядки. Емкость аккумуляторов 7800 мАч. Напряжение 7,2 В. Оборудован интерфейсами Micro-USB и Type-C, что позволяет заряжать его через стандартный USB-адаптер, автомобильное зарядное устройство и блок питания. В частности, интерфейс Type-C поддерживает вход 9В/2А. Аккумуляторы оснащены декодированным чипом.