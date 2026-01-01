SmallRig 3823 аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством NP-F970

Характеристики:
- Совместимость - устройства, поддерживающие типоразмер аккумулятора NP-F
- Вид аккумулятора NP-F950/960/970/980/990
- Ёмкость аккумулятора 7800 мАч
- Напряжение 7.2 В
- Энергия аккумулятора 56,16 Втч
- Количество слотов 2 шт
- Порты Type-C, micro USB
- Вход Micro USB: 5 В ⎓ 2,4 А, USB-C: 5 В ⎓ 2,4 А / Micro USB: 9 В ⎓ 2 А, USB-C: 9 В ⎓ 2 А
- Вход Type-C 5В/2.4A
- Выход 5 В Вход: 8,4 В⎓1000 мА (одинарный) / 8,4 В⎓700 мА (двойной) / 9 В вход: 8,4 В⎓1500 мА (одинарный) / 8,4 В⎓1000 мА (двойной)
- Встроенный дисплей, встроенный кабель
- Размеры 125.2 х 55 х 18 мм
- Вес 60 г