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Lenmar LIC924 аккумулятор

Lenmar LIC924 аккумулятор

Lenmar
Артикул: NVF-7641

Lenmar LIC924 – аккумуляторная батарея для фотокамеры, типа Canon BP-911, BP-911K, BP-914, BP-915, BP-924, BP-927, BP-930, BP-941, BP-945, Polaroid PR-610L. Емкость, mAh – 4000. Благодаря аккумулятору камера будет обеспечена мобильностью и возможностью уверенной автономной работы без сетевого источника питания. 

Описание

Lenmar LIC924 аккумулятор

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