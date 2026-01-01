Lenmar LIC924 аккумулятор

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lenmar LIC924 – аккумуляторная батарея для фотокамеры, типа Canon BP-911, BP-911K, BP-914, BP-915, BP-924, BP-927, BP-930, BP-941, BP-945, Polaroid PR-610L. Емкость, mAh – 4000. Благодаря аккумулятору камера будет обеспечена мобильностью и возможностью уверенной автономной работы без сетевого источника питания.
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