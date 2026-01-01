Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh

Стойка-треногадля фото-видеостудии GreenBean GBStand 219.
Компактная стойка-треногадля в сложенном виде - 65 см, имеет максимальную рабочую высоту 223 см и грузоподъемность до 3 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fotokvant NP-F750/F770 емкость 5200 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F750/F770. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 5200 mAh.
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Стойка-треногадля фото-видеостудии GreenBean GBStand 219.
Компактная стойка-треногадля в сложенном виде - 65 см, имеет максимальную рабочую высоту 223 см и грузоподъемность до 3 кг.
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.
Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3018 позволяет увеличить время работы оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).
Fotokvant LS-2100B - трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.
Fujimi FJ-UNC-F960 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.
Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.