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Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh

Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh

Fotokvant
Артикул: DAN-4886

Аккумулятор Fotokvant NP-F750/F770 емкость 5200 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F750/F770. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 5200 mAh.

Описание

Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh

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Наличие
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Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.

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