Lastolite LR7824 Litetable предметный стол 70 см

Готовый комплект Falcon Eyes KeyLight 425 SB6080 LED для различного вида съемок: на документы, портретной, каталожной, видеороликов и т.п.
В комплект входят: четыре светодиодных лампы мощностью по 30 Вт каждая, софтбокс 60х80 см и стойка 190 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LR7824 Litetable – стол для предметной и макросъемки, размер 70х70х150 см. Нестандартная конструкция позволяет разместить осветительный прибор под столешницей и получить эффектную подсветку. В комплекте – виниловый матовый полупрозрачный фон и дополнительное акриловое стекло для предметов весом до 8 кг. Стол легко складывается и упаковывается в небольшой чехол для переноски.
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Готовый комплект Falcon Eyes KeyLight 425 SB6080 LED для различного вида съемок: на документы, портретной, каталожной, видеороликов и т.п.
В комплект входят: четыре светодиодных лампы мощностью по 30 Вт каждая, софтбокс 60х80 см и стойка 190 см.
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