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Lastolite LR7824 Litetable предметный стол 70 см

Lastolite LR7824 Litetable предметный стол 70 см

Lastolite
Артикул: OLE-0467

Lastolite LR7824 Litetable – стол для предметной и макросъемки, размер 70х70х150 см. Нестандартная конструкция позволяет разместить осветительный прибор под столешницей и получить эффектную подсветку. В комплекте – виниловый матовый полупрозрачный фон и дополнительное акриловое стекло для предметов весом до 8 кг. Стол легко складывается и упаковывается в небольшой чехол для переноски. 

Описание

Lastolite LR7824 Litetable предметный стол 70 см

Комплектация

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Предметная съемка. Основы предметной съемки

 

 

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