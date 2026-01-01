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-10 %
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой

Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой

Godox
Артикул: DAN-8670

Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой, размер 40×40×40 см, фронтальное окно 20×26 см, верхнее окно диаметром 15 см, три переставляемых светодиодные линейки суммарной мощностью 60 Вт, плавная регулировка яркости. Белый и чёрный фон в комплекте.

Описание

В комплекте используются три светодиодные линейки с регулируемой яркостью и тканевый рассеиватель, чтобы освещение объекта съемки было ярким и равномерным. Световой поток многократно переотражается внутри софтбокса благодаря серебристому фактурному покрытию – на снимках отсутствуют резкие тени и пересветы, поэтому постобработка фотографий не требуется.

Светодиодные линейки выдают световой поток с цветовой температурой 5600K сбалансированной с дневным светом. Высокий индекс цветопередачи CRI/TLCI 96/98 гарантирует, что цветокоррекция снимков будет минимальна.

Светодиодные линейки могут крепиться вертикально или горизонтально к каркасу фотобокса, создавая различные световые схемы. Объект можно подсветить при помощи одной, двух или даже трех планок. Яркость каждой планки регулируется отдельно при помощи бесступенчатых диммеров, расположенных на блоке питания и управления.

В комплект фотобокса входит два пластиковых фона: черный и белый. Фон крепится к каркасу фотобокса при помощи клипс.

Каркас стоек из легких металлических трубок быстро собирается при помощи соединительных уголков из прочного пластика.

Характеристики:

  • Размер фотобокса внутренний - 40×40×40
  • Размер фотобокса внешний - 44×44×44
  • Размеры отверстий - Фронтальное 20×26 см, верхнее Ø 15 см, верхнее для кабелей Ø 5 см
  • Мощность осветителей - 60 Вт
  • Цветовая температура  - 5600К±200К
  • Индекс цветопередачи - CRI/TLCI         >96/98
  • Количество светодиодных планок - 3
  • Размер светодиодной планки - 39х5 см
  • Количество светодиодов на одной планке - 24
  • Регулировка яркости - диммер с плавной регулировкой
  • Питание от сети - 90…264 В 50 Гц
  • Материал тента - синтетическая ткань со светоотражающим слоем
  • Материал каркаса - металлические трубки/пластиковые уголки
  • Фоны    2 (черный, белый)
  • Размер сумки  47х14х14 см
  • Вес комплекта с сумкой - 2.2 кг

Комплектация

  • Тент – 1 шт
  • Трубки каркаса – 12 шт
  • Угловые соединители – 8 шт.
  • Светодиодные линейки — 3шт
  • Клипсы для крепление линеек на вертикальных рёбрах – 4 шт
  • Клипсы для крепление линеек на верхних рёбрах – 2 шт.
  • Фон – 2 шт
  • Прищепки для фона – 2 шт
  • Рассеиватель – 1 шт
  • Адаптер питания – 1 шт
  • Кабель питания – 1 шт
  • Сумка-чехол – 1 шт

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