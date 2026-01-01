Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой

Описание

В комплекте используются три светодиодные линейки с регулируемой яркостью и тканевый рассеиватель, чтобы освещение объекта съемки было ярким и равномерным. Световой поток многократно переотражается внутри софтбокса благодаря серебристому фактурному покрытию – на снимках отсутствуют резкие тени и пересветы, поэтому постобработка фотографий не требуется.

Светодиодные линейки выдают световой поток с цветовой температурой 5600K сбалансированной с дневным светом. Высокий индекс цветопередачи CRI/TLCI 96/98 гарантирует, что цветокоррекция снимков будет минимальна.

Светодиодные линейки могут крепиться вертикально или горизонтально к каркасу фотобокса, создавая различные световые схемы. Объект можно подсветить при помощи одной, двух или даже трех планок. Яркость каждой планки регулируется отдельно при помощи бесступенчатых диммеров, расположенных на блоке питания и управления.

В комплект фотобокса входит два пластиковых фона: черный и белый. Фон крепится к каркасу фотобокса при помощи клипс.

Каркас стоек из легких металлических трубок быстро собирается при помощи соединительных уголков из прочного пластика.

Характеристики: