Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой

В комплекте используются три светодиодные линейки с регулируемой яркостью и тканевый рассеиватель, чтобы освещение объекта съемки было ярким и равномерным. Световой поток многократно переотражается внутри софтбокса благодаря серебристому фактурному покрытию – на снимках отсутствуют резкие тени и пересветы, поэтому постобработка фотографий не требуется.
Светодиодные линейки выдают световой поток с цветовой температурой 5600K сбалансированной с дневным светом. Высокий индекс цветопередачи CRI/TLCI 96/98 гарантирует, что цветокоррекция снимков будет минимальна.
Светодиодные линейки могут крепиться вертикально или горизонтально к каркасу фотобокса, создавая различные световые схемы. Объект можно подсветить при помощи одной, двух или даже трех планок. Яркость каждой планки регулируется отдельно при помощи бесступенчатых диммеров, расположенных на блоке питания и управления.
В комплект фотобокса входит два пластиковых фона: черный и белый. Фон крепится к каркасу фотобокса при помощи клипс.
Каркас стоек из легких металлических трубок быстро собирается при помощи соединительных уголков из прочного пластика.
Характеристики:
- Размер фотобокса внутренний - 40×40×40
- Размер фотобокса внешний - 44×44×44
- Размеры отверстий - Фронтальное 20×26 см, верхнее Ø 15 см, верхнее для кабелей Ø 5 см
- Мощность осветителей - 60 Вт
- Цветовая температура - 5600К±200К
- Индекс цветопередачи - CRI/TLCI >96/98
- Количество светодиодных планок - 3
- Размер светодиодной планки - 39х5 см
- Количество светодиодов на одной планке - 24
- Регулировка яркости - диммер с плавной регулировкой
- Питание от сети - 90…264 В 50 Гц
- Материал тента - синтетическая ткань со светоотражающим слоем
- Материал каркаса - металлические трубки/пластиковые уголки
- Фоны 2 (черный, белый)
- Размер сумки 47х14х14 см
- Вес комплекта с сумкой - 2.2 кг