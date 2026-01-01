Godox Witstro AD-L головка светодиодная для вспышек AD200

Характеристики:
- Мощность - 3,6 Вт
- Напряжение - 9 В
- Сила тока - 400 мА
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светодиодная головка AD-L поможет превратить вспышку в постоянный источник света. Легко устанавливается и закрепляется на корпусе вспышки AD200.
60 светодиодов обеспечивают освещение мощностью 3.6 Вт.
Характеристики:
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Аккумуляторная вспышка со сменными импульсными головками. Мощность 200 Дж, регулировка мощности от 1/512 до 1/1, две головки: H200 II линзовая / H200J II с открытой лампой, bi-color моделирующий свет с цветовой температурой от 2800 до 6000 К у обеих головок, совместимость с TTL-режимами камер Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic, Pentax и Leica, работа от литиевого аккумулятора (до 500 вспышек) / внешнего блока питания PB960 (опция), зарядное устройство в комплекте.
Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC предназначена для аккумуляторных вспышек Godox Witstro AD200 и Godox Witstro AD200Pro, имеет выступающие эластичные ребра, оберегает жидкокристаллический экран от повреждений и предотвращает случайные нажатия кнопок. Корпус не только предохраняет вспышку от ударов, но и служит мини-стендом для установки на горизонтальных поверхностях, например, при направлении вспышки в потолок. Кроме того, силиконовая защита Godox AD200Pro-PC не помешает установить вспышку на винт 1/4" осветительной стойки или рига.
FST UT-80 – зонт на просвет, диаметром 80 см, идеально подходит для создания мягкого рассеянного студийного освещения с минимальным количеством тени.
Зонт отлично подойдет для рекламной, каталожной или портретной съемки. Вес - 0,2 кг.
Система установки фона Grifon ВТС - 1420 - это универсальное решение для проведения выездных фотосьемок и при работе в студии.
Длина перекладины - 140 см. Максимальная высота подъёма стойки - 200 см.
Godox LST40 фотобокс с LED подсветкой, размер 40×40×40 см, фронтальное окно 20×26 см, верхнее окно диаметром 15 см, три переставляемых светодиодные линейки суммарной мощностью 60 Вт, плавная регулировка яркости. Белый и чёрный фон в комплекте.