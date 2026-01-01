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-10 %
Godox Witstro AD-L головка светодиодная для вспышек AD200
Godox Witstro AD-L головка светодиодная для вспышек AD200
Godox Witstro AD-L головка светодиодная для вспышек AD200
Godox Witstro AD-L головка светодиодная для вспышек AD200

Godox Witstro AD-L головка светодиодная для вспышек AD200

Godox
Артикул: DAN-9538

Светодиодная головка AD-L поможет превратить вспышку в постоянный источник света. Легко устанавливается и закрепляется на корпусе вспышки AD200.
60 светодиодов обеспечивают освещение мощностью 3.6 Вт.

Описание

Характеристики: 

  • Мощность - 3,6 Вт
  • Напряжение - 9 В
  • Сила тока - 400 мА

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