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-10 %
Godox LSD80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LSD80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LSD80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LSD80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LSD80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LSD80 фотобокс с LED подсветкой

Godox LSD80 фотобокс с LED подсветкой

Godox
Артикул: DAN-3731

Фотобокс Godox LSD80 с LED подсветкой.

Разборной фотобокс размером 80×80×80 см, фронтальное окно 55×38 см, верхнее окно диаметром 20 см. Вес - 4.5 кг. Мощность - 40 Вт. Яркость внутри фотокуба - 10000-11000 ЛМ. Имеет две светодиодные линейки суммарной мощностью 40 Вт и плавную регулировку яркости. В комплекте белый и черный фоны.


Описание

Конструкция представляет собой трубчатый каркас с надетым на него кожухом с внутренними серебристыми отражающими поверхностями. На гранях кожуха фотобокса есть три отверстия закрытые клапанами на липучке. Два больших отверстия расположены на передней и верхней гранях фотобокса и предназначены для фотографирования объектов с разных ракурсов. Маленькое отверстие (на верхней грани) предназначено для заведения кабелей питания светодиодных линеек внутрь фотобокса. Фотографирование предметов также можно осуществлять полностью откинув переднюю стенку фотобокса.

Крепление светодиодных линеек производится за счет пластиковых клипс (в комплекте) на горизонтальные ребра внутрь фотобокса.

Для получения более рассеянного света, в комплекте предусмотрен тканевый светорассеиватель, фиксация которого осуществляется за счет резиновых петель к трубчатому каркасу фотобокса. Для получения более качественного светотеневого рисунка - положение светорассеивателя можно регулировать по высоте.

В комплекте предусмотрено два пластиковых полуматовых фона. Цвета фонов: черный и белый. Крепление фона к каркасу производится двумя комплектными прищепками.

Освещение фотобокса осуществляется двумя мощными светодиодными линейками. С помощью кабеля со штекером, каждая линейка подключается к адаптеру питания Godox LSC2.

Раздельная регулировка яркости линеек и их выключение производится за счет двух диммеров, находящихся на корпусе адаптера питания.

Суммарная мощность всех светодиодов составляет 40 Вт. Цветовая температура осветителей - 5800 К ± 200 К. Индекс цветопередачи CRI составляет более 96.

Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена мягкая нейлоновая сумка-чехол на молнии с ручками.

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