Grifon WT-3715 штатив

Grifon
Артикул: FTR-1431

Grifon ARS-3715 Arsenal – штатив, предназначенный для установки видеокамеры или фотокамеры, максимальная высота – 1470 мм.

Описание

Характеристики:
  • вес, кг – 1,22
  • максимальная нагрузка – 3 кг
  • количество секций3 шт.
  • максимальная рабочая высота – 147 см
  • минимальная рабочая высота – 59 см

Комплектация

Grifon SB-40180 софтбокс стрип
Арт. FTR-1373
Grifon SB-40180 софтбокс стрип
Grifon SB-40180 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.

Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Арт. NVF-1218
Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек.

Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

Grifon TI W-386 фон пятнистый цвета инея 3х5 м
Арт. NVF-1935
Grifon TI W-386 фон пятнистый цвета инея 3х5 м
Тканевый фон Grifon - пятнистый цвета инея.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Арт. NVF-2696
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT – комплект постоянного света общей мощностью 765 Вт для мобильной или домашней видеостудии.

Предназначен для съемки небольших видеосюжетов. Комплект видеосвета подходит для профессионального и любительского использования. Цветовая температура 5500К. Приборы практически не выделяют тепла и не нагревают снимаемые объекты.

Видео

Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
