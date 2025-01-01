Grifon WT-3715 штатив

Арт. NVF-1218

Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек.

Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).