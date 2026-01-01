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-10 %
Falcon Eyes Table PRO 300RC-A поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки
Falcon Eyes Table PRO 300RC-A поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки
Falcon Eyes Table PRO 300RC-A поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки
Falcon Eyes Table PRO 300RC-A поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки
Falcon Eyes Table PRO 300RC-A поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки
Falcon Eyes Table PRO 300RC-A поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки

Falcon Eyes Table PRO 300RC-A поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9951

Falcon Eyes Table PRO 300RC-A поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки. Диаметр платформы 30 см, максимальная нагрузка 15 кг, регулируемая скорость, реверсивное вращение, питание от сети, пульт дистанционного управления (IR) с расширенными функциями (направление и скорость вращения, выбор угла поворота), спуск затвора камеры по синхрокабелю, запуск камеры смартфона по Bluetooth.

Описание

Поворотная платформа Falcon Eyes Table PRO 300RC-A для 3D-съемки (диаметр 30 см)

Falcon Eyes Table PRO 300RC-A — это профессиональная моторизованная поворотная платформа с шаговым двигателем, предназначенная для автоматизированной предметной фото- и видеосъемки. Она идеально подходит для создания 3D-фотографий (фото 360°), видеообзоров, распаковок, презентаций товаров для интернет-магазинов и каталогов. Устройство позволяет синхронизировать съемку с камерой или смартфоном, что делает процесс максимально эффективным и удобным.

Основные характеристики

  • Диаметр платформы: 30 см.
  • Максимальная нагрузка: 15 кг.
  • Скорость вращения: Регулируемая, 1.7–4 об/мин.
  • Управление: Инфракрасный пульт ДУ с расширенными функциями.
  • Питание: От сети 220В (адаптер в комплекте).
  • Синхронизация: Спуск затвора камеры по синхрокабелю (Jack 2.5 мм) и запуск камеры смартфона по Bluetooth.
  • Простое управление.
  • Плавное вращение при помощи шагового двигателя.
  • Выбор направления и скорости вращения, угла поворота и т.д.
  • Автоматический и произвольный спуск затвора камеры по синхрокабелю
  • 4 фотофона в комплекте (розовый, голубой матовый, черный, белый).
  • Материал поверхности: Белая матовая.

Функциональные возможности

Платформа обладает широкими возможностями настройки, позволяя гибко адаптировать съемку под конкретные задачи:

  • Режимы вращения: Непрерывное (по и против часовой стрелки), вращение на 360° с остановками через заданный угол (от 5° до 180°), движение на заданный угол с возвратом в исходную точку.
  • Автоматический спуск затвора: Камера делает снимок по сигналу от платформы в начале движения и во время каждой остановки.
  • Ручной спуск затвора: Специальная кнопка на пульте позволяет управлять съемкой вручную.

Внимание: Кабель синхронизации Jack 2.5 мм-PC для управления спуском затвора камеры приобретается отдельно.

Управление

Панель управления на корпусе поворотного стола состоит из 4 клавиш, две из которых задают направление вращения (по часовой стрелке или против часовой стрелке), а две другие – скорость вращения.

Управление всеми функциями поворотной платформы осуществляется при помощи инфракрасного пульта дистанционного управления (IR) с расширенными функциями. Пульт позволяет задать следующие варианты вращения с регулируемой скоростью от 1.7 до 4 об/мин:

  • непрерывное по часовой стрелке,
  • непрерывное против часовой стрелки,
  • на 360° по часовой стрелке,
  • на 360° против часовой стрелки,
  • на 360° с остановками через заданный угол (5/10/15/20/25/30/40/45/60/90/180°) по часовой стрелке,
  • на 360° с остановками через заданный угол (5/10/15/20/25/30/40/45/60/90/180°) против часовой стрелки,
  • на заданный угол (5/10/15/20/25/30/40/45/60/90/180°) сначала по часовой стрелке, затем обратно в исходную точку.

Камера фотоаппарата или смартфона, синхронизированные с вращающейся платформой, будут делать снимок по сигналу от стола в начале движения (для некоторых режимов) и во время каждой его остановки. Точные остановки поворотного стола под каждым углом обеспечивают резкость изображения и «повторяемость» снимков – их будет легко редактировать при постобработке.

Кроме того, управлять спуском затвора камеры фотоаппарата камеры или смартфона можно произвольно при помощи специальной спусковой кнопки на пульте управления.

На корпусе имеется разъем питания и синхроразъем Jack 2.5 мм. Сетевой адаптер с кабелем питания для подключения поворотной платформы к сети 220 В входит в комплект. Кабель синхронизации Jack 2.5 мм-PC для управления спуском затвора камеры в комплект не входит.

Белая матовая поверхность платформы помогает представить предмет в наиболее выгодном свете без бликов и отвлекающих деталей. В комплект входят 4 фотофона для съемки предметов самых разнообразных цветов и фактур. Розовый и голубой фон имеют с обеих сторон одинаковую матовую поверхность, а черный и белый фоны с одной стороны имеют матовую поверхность, а с обратной – глянцевую. Фоны изготовлены из ПВХ, долговечны, устойчивы к загрязнениям, легко очищаются или моются.

Комплектация

  • Поворотная платформа Falcon Eyes Table PRO 300RC-A — 1 шт.
  • Пульт дистанционного управления (IR) — 1 шт.
  • Сетевой адаптер с кабелем питания — 1 шт.
  • Цветные ПВХ-фоны (розовый, голубой матовый, черный/белый матовый/глянец) — 4 шт.
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон — 1 шт.

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