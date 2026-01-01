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-10 %
Falcon Eyes Light Cube Z60 LED фотобокс
Falcon Eyes Light Cube Z60 LED фотобокс
Falcon Eyes Light Cube Z60 LED фотобокс
Falcon Eyes Light Cube Z60 LED фотобокс
Falcon Eyes Light Cube Z60 LED фотобокс
Falcon Eyes Light Cube Z60 LED фотобокс

Falcon Eyes Light Cube Z60 LED фотобокс

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5447

Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z60 LED.

Быстрораскладной фотобокс размером 60x60x60 см со светодиодной подсветкой мощностью 40 Вт. Цветовая температура 5500 (±200) К, CRI >95, возможна регулировка яркости. В комплекте сетевой кабель, три фона (белый, черный, оранжевый) и тканевый рассеиватель. Для удобства транспортировки и хранения фотобокс поставляется в сумке.

Описание

Фотобокс применяется для получения бестеневой предметной или макро фотографии в условиях офиса, студии или на выезде. Позволяет снимать средние и небольшие объекты для каталогов, интернет-магазинов, фотоблогов с минимальной постобработкой.

Освещение осуществляется двумя съемными светодиодными панелями общей мощностью 20 Вт по 24 светодиода каждая, которые крепятся к каркасу корпуса на клипсах. На кабеле питания устройства имеется диммер который, позволяет плавно регулировать мощность обеих осветительных панелей одновременно.

Фотобокс имеет прочный каркас из стальных трубок, скрепляющихся между собой при помощи пластиковых угловых соединителей. Сверху на каркас одевается тент с текстурной светоотражающей внутренней поверхностью и застегивается на молнию.

Съемка может производиться через окна на стенках диаметром 5 или 7,5 см, с открытой передней или боковой стенкой. Через эти отверстия также может подаваться свет от дополнительных источников. В комплект входят три фона (белый, черный и оранжевый).

Характеристики:

  • размер фотобокса - 60х60х60 см
  • источник света - 2 линейки по 72 светодиода
  • мощность - 40 Вт
  • цветовая температура - 5500к±200 К
  • индекс цветопередачи - >95
  • количество фонов в комплекте - 3 (черный, белый и оранжевый)
  • материал каркаса/корпуса - сталь/синтетическая ткань
  • вес комплекта в сумке - 2,6 кг
  • размер упаковки - 665х160х155 мм
  • вес в упаковке - 2,9 кг

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