Falcon Eyes Light Cube Z60 LED фотобокс

Описание

Фотобокс применяется для получения бестеневой предметной или макро фотографии в условиях офиса, студии или на выезде. Позволяет снимать средние и небольшие объекты для каталогов, интернет-магазинов, фотоблогов с минимальной постобработкой.

Освещение осуществляется двумя съемными светодиодными панелями общей мощностью 20 Вт по 24 светодиода каждая, которые крепятся к каркасу корпуса на клипсах. На кабеле питания устройства имеется диммер который, позволяет плавно регулировать мощность обеих осветительных панелей одновременно.

Фотобокс имеет прочный каркас из стальных трубок, скрепляющихся между собой при помощи пластиковых угловых соединителей. Сверху на каркас одевается тент с текстурной светоотражающей внутренней поверхностью и застегивается на молнию.

Съемка может производиться через окна на стенках диаметром 5 или 7,5 см, с открытой передней или боковой стенкой. Через эти отверстия также может подаваться свет от дополнительных источников. В комплект входят три фона (белый, черный и оранжевый).

Характеристики: