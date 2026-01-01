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-10 %
Falcon Eyes Table 200RC поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки
Falcon Eyes Table 200RC поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки
Falcon Eyes Table 200RC поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки
Falcon Eyes Table 200RC поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки
Falcon Eyes Table 200RC поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки

Falcon Eyes Table 200RC поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9950

Falcon Eyes Table 200RC поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки.

Диаметр платформы 20 см, максимальная нагрузка 2 кг, регулируемая скорость, реверсивное вращение, шаговый двигатель, питание от 3 батарей AA, возможность питания от сети, пульт дистанционного управления (IR).

Описание

Моторизованый поворотный стол с малошумным шаговым двигателем для 3D фотосъемки или видеосъемки, помогающий делать снимки на 360° и записывать видео товаров для интернет-магазинов, каталогов, обзоров. Вращающийся стол также может использоваться для демонстрации продукции в торговом зале или на выставках.

Диаметр платформы 20 см, максимальная нагрузка 2 кг. Стол подойдет для съемок и демонстрации небольших и средних предметов: украшений, косметики, мелкой бытовой техники, смартфонов и аксессуаров и т.д. Для представления предметов других размеров в линейке столов есть модели с платформой меньшего диаметра.

Чтобы товар выглядел максимально презентабельным, стал ярким и контрастным, в комплект поставки входят 5 фотофонов. Фоны Ø20 см двухсторонние. Розовый, желтый и голубой фон имеют с обеих сторон одинаковую матовую поверхность, а черный и белый фоны с одной стороны имеют матовую поверхность, а с обратной – глянцевую.

Матовая поверхность не дает бликов, поэтому тени на ней получаются мягкие и ровные. Глянцевая поверхность под определенным углом дает оригинальные блики для создания интересных творческих кадров. Правильно отснятый материал не будет нуждаться в длительной постобработке.

Панель управления поворотным столом включает в себя всего 4 клавиши. Клавиши CW и CCW запускают вращение стола в одну или другую сторону. Повторное нажатие этих кнопок останавливает вращение. Кнопки SPD и SPU увеличивают или уменьшают скорость вращения в пределах от 1,7 до 4 об/мин.

Пульт дистанционного управления также позволят запускать и останавливать вращение платформы, менять направление и скорость вращения. Для управления столом используется 6 клавиш: запуск, остановка, выбор направление вращения в одну и другую сторону, увеличения или уменьшения скорости.

Платформа может питаться от 3 батарей или от внешнего источника питания (сетевой адаптер, зарядное устройство телефона, аккумулятор) с интерфейсом USB =5В не менее 2А.

  • Диаметр платформы 20 см.

  • Регулируемая скорость вращения 1.7 … 4 об/мин.

  • Простое управление.

  • Рассчитан на длительное использование.

  • Пульт дистанционного управления (IR)

  • Плавное вращение.

  • Малошумный шаговый двигатель.

  • Питание от 3 батарей AA.

  • Возможность питания от внешнего источника питания или сети.

  • Корпус из прочного ABS-пластика белого цвета

  • 5 фотофонов в комплекте (розовый, желтый, голубой матовый, черный, белый).

Комплектация

  • Платформа поворотная Falcon Eyes Table 200RC для 3D фото и видеосъемки
  • Пульт дистанционного управления (IR)
  • Кабель USB
  • Цветной ПВХ фон – 5 шт (розовый, желтый, голубой матовый, черный, белый матовый/глянец)
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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